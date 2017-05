FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben sich vom jüngsten Quartalsbericht des Chipherstellers Infineon mehr versprochen. Sie reagierten am Donnerstag enttäuscht, dass ihre hochgestecken Erwartungen nicht in Gänze erfüllt wurden. Die Aktien gerieten nach ihrem zuletzt guten Lauf unter Druck.

Am frühen Nachmittag verloren die Anteilsscheine als Dax-Schlusslicht 1,68 Prozent auf 18,710 Euro, während der deutsche Leitindex um 0,9 Prozent zulegte und bei etwas über 12 640 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreichte. Mit einem Kursgewinn von rund 13,5 Prozent seit Jahresbeginn gehört die Infineon-Aktie allerdings weiterhin zu den Favoriten im Dax. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate gewannen sie sogar rund 57 Prozent und haben sich nach Adidas damit am besten entwickelt.

LBBW SIEHT EINIGE KRITIKPUNKTE

Nach Einschätzung der LBBW lieferte Infineon mit seinen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal nicht in vollem Umfang, was am Markt erwartet wurde. So enttäuschte etwa das Segment Chip Card & Security "trotz guter Nachfrage nach Sicherheitslösungen", wie die Experten schrieben. Auch die operative Rendite des Konzerns habe nicht überzeugt. Dank einer guten Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie Fahrerassistenz-Systemen habe Infineon im Segment Automotive allerdings die Erwartungen geschlagen. Das Unternehmen beliefert Autobauer mit Chips.

"Das Segment Automotive war wieder sehr stark", betonte auch DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer. Auch die Industrienachfrage habe angezogen, schrieb er. Zudem nannte er die frühe Marktakzeptanz für die neuen Verbindungshalbleiter-Komponenten (Siliziumkarbid-Mosfet-Komponenten) "bemerkenswert". Sie stünden kurz vor der Markteinführung.

Analyst Karsten Iltgen vom Bankhaus Lampe erinnerte daran, dass Infineon seine Geschäftsjahresziele 2016/17 bereits vor dem Ende des Geschäftsquartals angehoben hatte. Daher habe der Fokus nun auf dem kurzfristigen Ausblick und den Details zu den Unternehmenssparten gelegen. "Da gab es jedoch keine Überraschungen", lautet sein Resümee. Dass Infineon in einem starken Markt weiter Marktanteile gewinne, habe seinen Erwartungen entsprochen, schrieb er und bestätigte seine Kaufempfehlung./ck/das

ISIN DE0006231004

AXC0167 2017-05-04/13:44