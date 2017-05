IRW-PRESS: MAXTECH VENTURES INC: Maxtech erprobt hochgradiges Mangan bei Phase-1-Explorationen in Brasilien

Maxtech erprobt hochgradiges Mangan bei Phase-1-Explorationen in Brasilien

Vancouver (British Columbia), 4. Mai 2017. Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT, Frankfurt: M1N, OTC: MTEHF) (Maxtech oder das Unternehmen) meldet die ersten Ergebnisse seiner Explorationen, die stark auf eine hochgradige Manganmineralisierung bei seinem Schürfrecht im Bundesstaat Mato Grosso hinweisen.

Die Ergebnisse der im Rahmen der Phase-1-Explorationen an und unter der Oberfläche durchgeführten Schürf- und Schneckenbohrungen variierten zwischen 51,4 und 55,9 Prozent Mangan. Die Oberflächenexplorationen durch unser Erkundungsteam legten zuvor unbekanntes Mangan mit Gesteinsfragmenten und Feldsteinen frei. Unsere Erkunder haben mit einem Schürfprogramm mit händisch ausgehobenen Gruben begonnen. Der Inhalt wurde gesiebt, wobei manganhaltige Gesteinsfragmente getrennt und entnommen wurden, während die Erde und andere Gesteinsfragmente zurückgelassen wurden. Mit den einbehaltenen Mangangesteinsfragmenten wurden die Gruben befüllt und die Oberfläche wurde wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Die Analyse wurde von SGS Geosol Laboratorios Ltda. aus Belo Horizonte (Brasilien) durchgeführt und ist in der nachfolgenden Tabelle angegeben.

* Die ausgewählten Proben sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung. Die Schürfproben dieser Gruben wurden gesiebt und/oder gefiltert, sie sind jedoch keine Mischproben.

Proben-IXRF7XRF7XRF7XRF7XRF7XRF7XRF7XRF7XRF7XRF79XRF7PHY01 D 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C C 9C E

SiO2Al2OFe2OCaO MgO TiO2P2O5Na2OK2O Mn BaO LOI 3 3

% % % % % % % % % % % % BRANCO_P> 99< 1,81<<<<<<<< 0,21 REP 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 0,0 1 1 1 1 8 1

MLB 01 7,572,061,750,080,12< 0,04< 0,2152,9 3,0811

0,02 0,1 1

MLB 02 5,721,510,9 0,07< 0,030,04< 0,1455,9 1,6311,58 0,1 2 0,1

MLB 03 1,762,5 0,520,08< 0,020,03< 0,0551,5 10,410,05 0,1 3 0,1

MLB 02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11,57 SG_079 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,32

MLB 03 1,742,470,520,08< 0,030,01< 0,0551,4 10,4-- 0,1 2 0,1

SRM25D 2,515,243,910,080,120,130,25< 0,8951,7 0,21-- 1 0,1

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von John Harper, P.Geo., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 für das Manganprojekt von Maxtech, geprüft und genehmigt.

Über Maxtech Ventures Inc.

Maxtech Ventures Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das in mehreren Branchen tätig ist und Gold- sowie Manganminerallagerstätten besitzt. Sein Hauptaugenmerk ist auf den Bergbau und die daraus resultierenden Produkte gerichtet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.maxtech-ventures.com E-Mail an: info@maxtech-ventures.com

Telefon: 604-484-8989

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil des Unternehmens unter www.SEDAR.com.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen hinsichtlich Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich davon unterscheiden. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen verlangt. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich jedwede zukunftsgerichtete Information in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39662 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39662&tr=1

