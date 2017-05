ML Gold: ML Gold berichtet die Entdeckung weiterer vererzter Zonen mit sichtbarem Gold durch Bohrungen auf dem Goldprojekt Palmetto

4. Mai 2017

ML Gold berichtet die Entdeckung weiterer vererzter Zonen mit sichtbarem Gold durch Bohrungen auf dem Goldprojekt Palmetto

ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: XOVN.F) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") berichtet über den neuesten Stand des Projekts Palmetto in Esmeralda County innerhalb von Nevadas Walker Lane Mineral Belt (Vererzungsgürtel). Zurzeit sind zwei Bohrgeräte auf dem Projekt Palmetto im Einsatz, ein Kernbohr- und ein Rückspülbohrgerät (Reverse Circulation, "RC"). Sie arbeiten an der Abgrenzung einer ersten Goldressource. Die Arbeiten werden von der Ingenieurfirma WSP Canada Inc. durchgeführt.

Bis dato wurden die RC-Bohrungen 1 mit 4 bearbeitet und an das Labor von ALS Minerals in Reno, Nevada, zur Analyse geschickt. Diese Bohrungen sind eine Kombination von Explorations-Step-out-Bohrungen (Bohrungen in größeren Abständen) und Infill-Bohrungen (Bohrungen in kürzeren Abständen) mit dem Ziel, die Ressourcenschätzung zu erhöhen, die im Anschluss an das Bohrprogramm durchgeführt wird. ML Gold hat die Analysenergebnisse der ersten abgeschlossenen RC-Bohrung (PAL-17R01) erhalten. Folgend die hervorgehobenen Ergebnisse:

Boh- Eas- Northing Az- Ein- Von bis Ab-s- Gold Sil- rung ting (Hoch-wer- im- falls- (m) (m) chni- (g/t) ber Nr. (Rech- t) ut winkel tt (g/t) ts-we- (m) rt) UTM NAD 83 Z11 PAL-17- 39251- 4189508 0 -75 195,1 222,5 27,4 1,10 1,63 R01 5 einsch- 211,8 219,5 7,62 3,56 3,07 ließ- lich

Dieser Abschnitt in PAL-17R01 zielte auf einen Bereich in Fallrichtung des 3D Computermodells des Vererzungshofs in der Discovery Zone. Es wurden keine früheren bekannten Abschnitte verzwillingt. Dieser Abschnitt, der 90 Fuß Material mit einem Gehalt von über 1 g/t Au enthält, dehnt die Vererzung von einer Tiefe 40m unter der Oberfläche des anstehenden Gesteins bis in eine Endtiefe von mindestens 220m aus. Diese Bohrung bestätigt, dass die Vererzung zur Tiefe offen ist, und wird es dem 3D Computermodell erlauben, das Volumen des vererzten Gesteins auszudehnen. Dies wird zu zusätzlichen Unzen in der zukünftigen Ressourcenschätzung führen.

Zurzeit teuft das RC-Bohrgerät die achte Bohrung an einer nicht eingeplanten Stelle in der Northwest Zone ab, die nicht Teil des ursprünglich geplanten Programms ist. Sie wurde aber hinzugenommen, um unterhalb eines Abschnittes mit Quarzgängen und sichtbarem Gold in der 7. RC-Bohrung zu testen. Der Abschnitt in Bohrung 7 enthält das erste sichtbare Gold in der Northwest Zone ungefähr 500m nordwestlich der Discovery Zone.

Gleichzeitig hat das Kernbohrgerät die dritte Bohrung des Programms niedergebracht, das zur Bestätigung der Geologie, Vererzung und der physikalischen Gesteinseigenschaften für die erwartete Ressourcenschätzung ausgelegt wurde. Im Anschluss an das letzte Update (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. April 2017) wurde die zweite Kernbohrung in der Discovery Zone bis in eine Endtiefe von 1.111 Fuß niedergebracht und endete in der Vererzung, nachdem sie zwei weitere Zonen unterhalb der früher bekannten, durch historische Bohrungen identifizierten Abschnitte, durchteufte. Dies deutet weiter an, dass die Bohrungen im System der Discovery Zone noch nicht den "untersten Teil" erreicht haben. Dies spricht dafür, dass die Zonen in noch größeren Tiefen überprüft werden müssen. Das Protokollieren und die Aufbereitung der zweiten Kernbohrung wurden abgeschlossen und die Proben befinden sich auf dem Weg ins Labor von ALS Minerals in Reno, Nevada. Sichtbares Gold wurde zumindest in einem Teil dieser Bohrung identifiziert.

Adrian Smith, President von ML Gold, äußerte sich dazu: "Wir sind mit den anfänglichen Ergebnissen der ersten RC-Bohrung unterhalb der Discovery Zone sehr zufrieden. Die Bohrung deutet an, dass sich die robuste Goldvererzung in die Tiefe fortsetzt. Obgleich wir auf die Analysenergebnisse warten, so sollte der vor Kurzem in der Northwest Zone identifizierte Abschnitt, der sichtbares Gold enthält, das Potenzial für mehrere Zonen weiter stärken. Wir haben jetzt zwei benachbarte Goldsysteme auf der Liegenschaft. Das ist sehr aufregend und wir erwarten mit Spannung die Ergebnisse."

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Probenvorbereitung und die Analysen für dieses Programm wurden im Labor von ALS Minerals in Reno, Nevada, durchgeführt. Gold wurde in einer Probeneinwaage von 30g durch die Brandprobe und anschließender Atomabsorptionsspektrofotometrie (AAS) bestimmt. Andere Elemente wurden durch Ultra Trace Aqua Regia (Auflösen in Königswasser) mit anschließender Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS, induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie) bestimmt.

Ein umfassendes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm einschließlich Doppelproben, Leerproben und Standards bildet Teil von ML Golds Probenahmeprotokoll zusätzlich zum Qualitätssicherungsprogramm des Labors. Das Geländeprogramm wurde von Mitarbeitern der ML Gold und Subunternehmern betreut und die die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Information wurde gemäß der kanadischen regulatorischen Anforderungen in National Instrument 43-101 zusammengestellt und von Adrian Smith, Director, sowie gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person geprüft.

Über ML Gold Corp.

ML Gold Corp. ist eine kanadische Aktiengesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada und in den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens, www.mlgoldcorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail, info@mlgoldcorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch kontaktieren, (604) 669-2279

ML GOLD CORP.

Andrew Bowering Chairman Suite 2000 - 1177 West Hastings St Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: (604) 669-2279 Fax: (604) 602-1606 info@ mlgoldcorp.com www.mlgoldcorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

