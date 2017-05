Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Einkaufsmanagerindex steigt etwas deutlicher als erwartet

Das Wachstum der Privatwirtschaft hat sich zu Beginn des zweiten Quartals etwas deutlicher als bisher angenommen verstärkt. Der aggregierte Einkaufsmanagerindex von verarbeitendem und nicht-verarbeitendem Gewerbe stieg in zweiter Veröffentlichung auf 56,8 (Vormonat: 56,4) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Stand von 56,7 Punkten genannt worden.

Einzelhandelsumsatz im Euroraum steigt etwa stärker als erwartet

Die Einzelhändler in der Eurozone haben ihre Umsätze im März etwas stärker als erwartet gesteigert. Laut Eurostat stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Februar wurde allerdings auf 0,5 (bisher: 0,7) Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Umsätze um 2,3 Prozent höher.

Ifo-Index Wirtschaftsklima Euroraum auf höchstem Stand seit Herbst 2007

Der vom Ifo-Institut berechnete Index des Euroraum-Wirtschaftsklimas ist im zweiten Quartal auf 26,4 (Vorquartal: 17,2) Punkte gestiegen. Laut Ifo-Institut ist das der höchste Wert seit Beginn der Weltfinanzkrise im Spätsommer 2007. Die befragten Experten beurteilten insbesondere die aktuelle Wirtschaftslage günstiger als im Vorquartal. Aber auch der Ausblick für die nächsten sechs Monate verbesserte sich demnach. Das Wirtschaftswachstum dürfte sich damit in der ersten Jahreshälfte 2017 spürbar beschleunigen.

Deutscher Einkaufsmanagerindex sinkt im April wie erwartet leicht

Das Wachstum der Privatwirtschaft Deutschlands hat sich am Beginn des zweiten Quartals auf hohem Niveau etwas abgeschwächt. Der von IHS-Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbes sank im April in zweiter Veröffentlichung auf 56,7 (Vormonat: 57,1) Punkte. Auch in erster Veröffentlichung war ein Stand von 56,7 gemeldet worden.

Ökonomen erwarten robust steigende Steuereinnahmen

Der fortgesetzte moderate Aufschwung in Deutschland wird nach neuen Berechnungen von Wirtschaftsforschern dazu führen, dass Bund, Länder und Gemeinden in diesem und in den kommenden Jahren bis 2021 "mit robust steigenden Steuereinnahmen" rechnen können. 2017 wird das Aufkommen aus Steuern und Abgaben nach den Ergebnissen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zwar vergleichsweise langsam um 2,0 Prozent auf knapp 719,7 Milliarden Euro wachsen, danach soll sich die Einnahmeentwicklung bei stabilem Wirtschaftswachstum aber spürbar beschleunigen und jährliche Raten zwischen 3,5 und 4,4 Prozent erreichen.

Italiens Service-PMI auf höchsten Niveau seit August 2007

Die Aktivität im Dienstleistungssektor Italiens hat im April weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Der von IHS Markt in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 56,2 (Vormonat: 52,9) Punkte. Das war der höchste Stand seit August 2007. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 53,4 Punkte prognostiziert. Laut IHS Markit berichteten die Unternehmen von starken Auftragszuwächsen und einem soliden Personalaufbau.

Britischer Service-PMI steigt im April unerwartet

Das Aktivitätswachstum im Dienstleistungssektor Großbritanniens hat sich im April entgegen den Erwartungen nicht abgeschwächt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 55,8 (Vormonat: 55,0) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 54,6 Punkte prognostiziert. Nach Angaben des Beratungsunternehmens meldeten die Unternehmen die stärksten Beschäftigungszuwächse dieses Jahres und den deutlichsten Anstieg ihrer Verkaufspreise seit Juli 2008.

Neuwagenverkäufe in Großbritannien gehen im April um 20 Prozent zurück

In Großbritannien sind die Neuwagenverkäufe im April eingebrochen. Der Absatz ging um knapp 20 Prozent auf gut 152.000 Autos zurück, wie der Herstellerverband SMMT am Donnerstag mitteilte. Grund ist vor allem eine neue Steuer, die alle Autobesitzer zahlen müssen, deren Fahrzeug Kohlendioxid (CO2) ausstößt. Sie trat am 1. April in Kraft.

Mehr als 16 Millionen Franzosen verfolgen TV-Duell zwischen Macron und Le Pen

16,5 Millionen Franzosen haben das Fernsehduell zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen verfolgt. Das waren deutlich weniger als bei den TV-Duellen in den Jahren 2007 und 2012, wie das Analyseinstitut Médiamétrie am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2007 schauten sich rund 20 Millionen Menschen die Debatte zwischen der Sozialistin Ségolène Royal und dem dann siegreichen Konservativen Nicolas Sarkozy an.

Bundeslandwirtschaftsminister stellt Winzern und Bauern Finanzhilfen in Aussicht

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat den von Frostschäden betroffenen Winzern und Obstbauern Unterstützung in Aussicht gestellt. Er lasse prüfen, ob es sich um eine Katastrophe nationalen Ausmaßes handele und der Bund finanzielle Hilfe leisten könne, sagte Schmidt der Oldenburger Nordwest-Zeitung. Wie hoch die Verluste durch Frostschäden tatsächlich seien, lasse sich aber erst bei der Ernte feststellen.

Wieker: "Selbstreinigungsmechanismen" in Bundeswehr nicht ausreichend

Bundeswehr-Generalinspekteur Volker Wieker hält vor dem Hintergrund des Falls Franco A. die "Selbstreinigungskräfte" in den Streitkräften für unzureichend. Er habe die Sorge, dass diese "nicht so zur Wirkung gelangen, wie wir uns das alle wünschen", sagte Wieker im ARD-Morgenmagazin. Daher müsse nun aufgeklärt werden, ob es bei der Bundeswehr einen "übertrieben Korpsgeist" gebe oder "Zielkonflikte im Loyalitätsverhältnis."

Erdogan: Deeskalationszonen würden Syrien-Konflikt "zur Hälfte" lösen

Der russische Plan zur Schaffung von "Zonen der Deeskalation" in Syrien würde nach Ansicht des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan den Konflikt "zur Hälfte" lösen. "Ich hoffe, dass, wenn dies umgesetzt wird, die Syrien-Frage zur Hälfte gelöst werden kann", sagte Erdogan auf dem Rückflug von einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi, wie die Zeitungen Hürriyet und Yeni Safak berichteten.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex Service Apr 56,7 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Apr PROGNOSE: 57,7

Einkaufsmanagerindex Service März war 57,5

GROßBRITANNIEN

Nettokreditvergabe Privathaushalte März +4,7 Mrd GBP (Feb: +4,9 Mrd GBP)

Nettovergabe Hypothekenkredite März +3,1 Mrd GBP (Feb: +3,4 Mrd GBP)

Hypothekenkredit-Zusagen März 66.837 (Feb: 67.936)

Nettokreditvergabe für Konsumzwecke März +1,6 Mrd GBP (Feb: +1,5 Mrd GBP)

Nettokreditvergabe für Konsumzwecke März PROG: +1,2 Mrd GBP

NORWEGEN

Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 0,5%

TSCHECHIEN

Zentralbank bestätigt Leitzins von 0,05 Prozent

