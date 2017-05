Berlin (ots) - Am 9. und 10. Mai öffnet die Messe Stuttgart ihre Pforten für die PERSONAL Süd, eine der wichtigsten HR-Messen in Deutschland. Mit dabei: mobileJob.com, die Recruiting-Spezialisten für den außerakademischen Arbeitsmarkt. Die Berliner stellen den Fachbesuchern ihre Lösung für die gewerbliche Mitarbeitersuche vor, der mittlerweile weit über 700 Arbeitgeber vertrauen. Von der Pflegekraft über Servicekräfte in der Gastronomie bis hin zu Logistikkräften und Call Center Agents deckt mobileJob.com 74 Prozent des gesamten Kandidatenmarktes ab, während sich nahezu alle konventionellen Jobbörsen vor allem an Akademiker richten.



Mobile Expressbewerbung im Zentrum des Messeauftritts



Im Mittelpunkt der mobileJob.com-Lösung steht die Erfindung der mobilen Expressbewerbung, die das Profil eines Bewerbers über dessen mobile Kurznachrichten innerhalb weniger Minuten generiert und dem suchenden Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Diesen überaus erfolgreichen weil genau auf die außerakademische Zielgruppe zugeschnittenen Ansatz stellt das mobileJob.com-Team auf der PERSONAL Süd in Stuttgart vor. Arbeitgeber, die mehr über den mobilen Weg der Mitarbeitersuche erfahren möchten, finden die Recruiting-Spezialisten von mobileJob.com in Halle 1, Stand F.25-25.



Neben dem eigentlichen Messeauftritt trägt das mobileJob.com-Team mit einem Vortrag über den Einfluss mobiler Devices auf den Recruiting-Prozess dazu bei, dass die PERSONAL Süd den Blick auf die Zukunft der Branche nicht verliert. mobileJob.com-Geschäftsführer Steffen Manes spricht am ersten Messetag ab 13.20 Uhr (9. Mai) in der Start-up-Area über das Thema "HR auf Entdeckungsreise: der außerakademische Arbeitsmarkt in der Pionier-Rolle"



"Schon im April konnten wir auf der PERSONAL Nord in Hamburg zahlreiche Arbeitgeber davon überzeugen, dass Mitarbeiter im außerakademischen Arbeitsmarkt eine ganz andere Ansprache benötigen als etwa akademische Kandidaten. Wie wir das typische Mediennutzungsverhalten dieser Kandidaten nutzen, so dass unsere Kunden schnell und zuverlässig neue Mitarbeiter finden, ist nun auch unser Thema in Stuttgart. Wir freuen uns auf den Austausch mit den Messebesuchern", sagt Steffen Manes zum Messeauftritt seines Unternehmens.



Mobilejob.com auf der PERSONAL Süd - auf einen Blick:



9.-10. Mai 2017 - Messe Stuttgart mobileJob.com Stand, Halle 1, Stand F.25-25 Vortrag "HR auf Entdeckungsreise: der außerakademische Arbeitsmarkt in der Pionier-Rolle" am 9. Mai, 13:20 Uhr, Startup-Area in Halle 1



