Mit seinen bildstarken, vielfach ausgezeichneten Reportagen setzt der STERN seit Jahrzehnten Maßstäbe im Magazinjournalismus. Talente zu entdecken und ihnen ein Forum für ihre Arbeiten zu bieten, gehört zum Selbstverständnis und zur Tradition des Magazins. Im Rahmen seiner Nachwuchsförderung "STERN Junge Fotografie" hat das Magazin auch für 2017 mit dem "STERN Grant" und dem "STERN Stipendium" zwei besondere Programme für junge Fotojournalisten ausgeschrieben.



Den mit 10.000 Euro dotierten "STERN Grant" erhält in diesem Jahr die Fotografin Tasneem Alsultan. Mit dem Preisgeld realisiert Alsultan in Zusammenarbeit mit einem STERN-Reporter das Thema "Zwischen Tradition und Moderne - Die Jugend und der Umbruch in der arabischen Welt", mit dem sie sich für den "STERN Grant" beworben hatte. Alsultan wurde 1985 in den USA geboren, wuchs in England auf und ging zum Studium in die Heimat ihrer Familie nach Saudi-Arabien. Seit 2013 arbeitet sie hauptberuflich als Fotografin und widmet sich in ihren mehrfach ausgezeichneten Arbeiten vor allem den Traditionen und Kulturen der Golfstaaten.



Das einjährige "STERN Stipendium" wird an Tamina-Florentine Zuch vergeben. Ab 1. Juli arbeitet sie als festangestellte Fotografin für den STERN. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt dabei auf der Porträt- und Reportage-Fotografie. Tamina-Florentine Zuch, geboren 1990 in Stuttgart, schloss 2017 ihr Studium in Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover ab.



STERN Artdirektorin Frances Uckermann zu den Förderprogrammen: "Mit dem 'STERN Grant' geben wir der hochtalentierten Tasneem Alsultan die Möglichkeit, auf die vielfältigen Herausforderungen junger Menschen in der arabischen Welt aufmerksam zu machen. Mit der STERN-Stipendiatin gibt es ein Wiedersehen mit einer uns bereits bekannten Nachwuchsfotografin: Bilder von Tamina-Florentine Zuch wurden bereits mehrfach in Magazinen der STERN-Familie veröffentlicht. Wir freuen uns schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit beiden."



