Bad Marienberg - Die G20 seien in einer besonderen Verantwortung, weil ihre Länder für drei Viertel der Wirtschaftsleistung auf der Welt stünden, sagte Bundeskanzlerin Merkel auf dem B20-Wirtschaftsgipfel in Berlin. In den vergangenen Jahren habe es jedoch eine Zunahme protektionistischer Maßnahmen gegeben.

