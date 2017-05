Verluste aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage können auch bei negativer Gewinnprognose steuerlich anzuerkennen sein. Das hat jetzt das Finanzgericht Baden-Württemberg entschieden.Auch bei negativer Gewinnprognose können Verluste aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage steuerlich anzuerkennen sein. Das entschied der 1. Senat des Finanzgerichts Baden-Württemberg mit Urteil vom 9. Februar 2017 (Az. 1 K 841/15); das Urteil ist rechtskräftig. In dem zur Entscheidung vorliegenden Fall hatte der Kläger einen Anteil an einem Erbbaurecht an Grundstücken erworben (verbunden mit dem Recht, Teilflächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...