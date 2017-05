ADVA Optical Networking SE / ADVA Optical Networking demonstriert erstmalig 32Gbit/s Fibre-Channel-Übertragung über eine Entfernung von 100 Kilometern . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Erfolgreicher Feldversuch mit Brocade Gen 6 Fibre-Channel-Technologie und ADVA FSP 3000 CloudConnect Broomfield, Colorado, USA. 4. Mai 2017. ADVA Optical Networking hat gemeinsam mit Brocade einen erfolgreichen Feldversuch durchgeführt, bei dem Daten auf Basis von 32Gbit/s Fibre-Channel-Technologie über eine Entfernung von 100 Kilometern übertragen wurden. Bei diesem erstmalig in der Branche durchgeführten Versuch wurden Brocade X6 Directors zusammen mit der ADVA FSP 3000 CloudConnect Plattform eingesetzt. Der Versuch bestätigt die Fähigkeit der DCI-Technologie (Data Center Interconnect) von ADVA Optical Networking, nahtlose Kompatibilität mit Brocade Gen 6 Fibre-Channel-Produkten zu gewährleisten. Die gemeinsame Lösung richtet sich an Unternehmenskunden, die Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Rechenzentrum benötigen und einen reibungslosen Übergang zu flashbasierten Storage-Lösungen durchführen möchten. "Die erfolgreiche Demonstration ist ein Meilenstein für Unternehmen, die ihre Speicheranwendungen und Netzarchitekturen weiterentwickeln möchten. Sie zeigt, dass Technologie von Brocade die neuen Anforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit im Zeitalter von Cloud und Hyperskalierung erfüllt", so Scott Shimomura, Senior Director, Product Marketing, Storage Networking, Brocade. "Die Umstellung von herkömmlichen Speichermethoden auf All-Flash-Arrays bedeutet für Unternehmen aller Größen eine drastische Veränderung. Der Mangel an schneller, reaktionsfähiger und zuverlässiger Übertragungstechnik kann jedoch ein ernstes Hindernis bedeuten. Das Brocade Gen 6 Fibre-Channel-Portfolio in Kombination mit der ADVA FSP 3000 CloudConnect ermöglicht äußerst zuverlässige, latenzarme Fibre-Channel-Speichernetzwerke, mit denen Rechenzentren das vollständige Potenzial von Flash-Speicher nutzen können." Der Zusammenschluss der neuen Gen 6 Fibre-Channel-Technologie von Brocade und der ADVA FSP 3000 CloudConnect Plattform ermöglicht einen hohen Grad an Performance, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Die erfolgreiche Übertragung von Daten mit 32Gbit/s Fibre Channel über eine Distanz von 100 Kilometern birgt hinsichtlich der Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Planung entscheidende Vorteile. Beim Umstieg auf dieses preisgünstige und leistungsstarke Speichermodell benötigen Unternehmen Netze, die eine hohe Bandbreitenkapazität mit niedriger Signallaufzeit sowie höchster Zuverlässigkeit bieten. Die Vorführung von Fibre-Channel-Übertragung bei einer Geschwindigkeit von 32Gbit/s verdeutlicht, wie die Leistung der Flash-Array-Technologie in Netzwerken maximiert werden kann. "Unser Feldversuch beweist die Leistungsstärke von Brocade Gen 6 Fibre-Channel-Technologie in Kombination mit unserer DCI-Übertragungstechnik. Gemeinsam bieten wir eine Antwort auf den rasant steigenden Datenbedarf und befähigen Unternehmen, die Leistung von Flash-erweitertem Datenspeicher zu maximieren", so Uli Schlegel, PLM Director bei ADVA Optical Networking. "Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Brocade sind wir seit über zwei Jahrzehnten in der Lage, die geschäftskritischen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und diese beim Entwerfen von Rechenzentrumsinfrastrukturen zu unterstützen. DCI-Anwendungen von heute erfordern nicht nur eine herausragende Geschwindigkeit, sondern auch ein neues Maß an Effizienz, Flexibilität und Verfügbarkeit. Die FSP 3000 CloudConnect wurde in engem Austausch mit der Branche entworfen, um alle Herausforderungen zu bewältigen. Deshalb kann das Ergebnis in jeder Hinsicht überzeugen." Weitere Informationen erhalten Sie im neuen Video von ADVA Optical Networking zu Gen 6 Fibre Channel und dessen Rolle in Storage Area Networks (SANs): https://youtu.be/IV66DS7hGZc (https://youtu.be/IV66DS7hGZc). # # # Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com). Veröffentlicht von:

