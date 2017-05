Köln (ots) - Gigantische Gletscher, eisige Kälte und riesige Mammuts: Kaum eine Epoche der Vorzeit fasziniert so sehr wie die Eiszeit. Die beliebten ICE AGE-Filme haben die Faszination der Epoche und ihrer Kreaturen in der zeitgenössischen Popkultur eindrucksvoll wiederbelebt. Doch was weiß man tatsächlich über diese Zeit? War die Eiszeit wirklich immer eisig? Welche Tiere bevölkerten die eiszeitlichen Steppen? Wieso gibt es keine Mammuts mehr? Wie beeinflusste das ewige Eis den globalen Meeresspiegel?



Mit der interaktiven Ausstellung "ICE AGE: Dem Mammut auf der Spur" zum Thema Klimawandel und Ökosysteme, begeistert das Odysseum Köln ab dem 2. Juni 2017 Besucher aller Altersklassen. Auf den Spuren von Manni, dem Mammut, Sid, dem Faultier, Diego, dem Säbelzahntiger und - natürlich - dem urzeitlichen Eichhörnchen Scrat, kann man die bemerkenswerte Vielfalt der großen Säugetiere während der letzten Eiszeit erleben und eine Welt entdecken, die vor mehr als 10.000 Jahren bestand.



Die vier populären ICE AGE-Helden bieten dem Besucher die Möglichkeit, interaktiv die wissenschaftlichen und spannenden Geheimnisse der Eiszeit und deren Auswirkung auf die Lebewesen unserer Welt zu erkunden und zu verstehen. An rund 30 einzigartigen Exponaten, darunter wissenschaftliche Stationen, ein Eis-Theater, lebensgroße Rekonstruktionen von gigantischen Eiszeittieren, die alle speziell für diese rund 1.200 qm große Ausstellung entwickelt wurden, sowie einer Vielzahl von originalen Fossilien, können passionierte Forscher erfahren, wie dieses Zeitalter die Erde veränderte.



Die interaktiven Exponate und Stationen laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein und lassen die Besucher in ein Eiszeitabenteuer eintauchen. Die ICE AGE-Charaktere Manni, Sid, Diego und Scrat treffen auf die renommierte Wissenschaftlerin Dr. Lindsay Zanno, Direktorin des 'Paleontology Research Laboratory' am Museum of Natural Science in North-Carolina. Die Besucher begleiten die Charaktere auf ihrer Reise und werden dabei animiert, selbst als Eiszeitforscher die faszinierenden Rätsel der letzten Eiszeit zu lösen.



Die Tickets gibt es ab sofort über www.iceage-demmammutaufderspur.de, www.odysseum.de sowie über die Tickethotline 0221-690 68 111.



