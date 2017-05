Darmstadt (ots) -



Mit Power-Kohlenhydraten, viel Öl, Ingwer und Habanero-Chilis kann jeder sein Wunschgewicht erreichen, Muskeln aufbauen, einen Sixpack und knackigen Po bekommen, Speckrollen schmelzen und Cellulite verschwinden lassen! Dieses afrikanisch inspirierte Abnehm-Wissen erklärt der erfolgreiche Coach und Ernährungsberater Dantse Dantse in seinem neuen Buch "Abnehmen mit Charme - ohne Wenn und Aber" und dabei ist er selbst das beste Beispiel!



Dantse Dantse behält ohne Diät und Fitnessstudio immer sein Gewicht wie vor 30 Jahren und hat weiterhin Muskeln wie ein 25-jähriger. All das schafft er nur mit seinen afrikanisch-inspirierten Tipps und Tricks, die sogar die Wissenschaft noch nicht kennt.



Viele Afrikaner sind schlanker, muskulöser, knackiger und fitter als Menschen in Europa, obwohl sie wenig Sport treiben. Und das hat nichts, wie viele immer glauben, mit der Genetik zu tun, sondern es liegt an der Art der Ernährung, die zu 95% aus Power-Kohlenhydraten, Öl, scharfen Gewürzen und Kräutern besteht.



Mit dieser Art der Ernährung kann jeder ohne Diät und mit vollem Appetit Fett, Bauch, Rettungsringe, Impotenz, Krankheiten, Fitnessstudio und Kilos weg bekommen. Dantse Dantses Erfahrungen mit zahlreichen zufriedenen Kunden in seinem Ernährungs-Coaching bestätigen die Wirksamkeit dieser afrikanisch-inspirierten Ernährungsmethode.



Für viele Menschen stellt sich die große Frage: mit welchen Lebensmitteln, mit welchen Kohlenhydraten, soll das gehen? Denn "Kohlenhydrate machen dick", heißt es doch überall. In diesem Buch wird genau dargestellt, welche Kohlenhydrate Power-Foods sind und wie sie das Fett im Schlaf schmelzen und die Muskeln wachsen lassen. Eine gute Mischung aus Kohlenhydraten, Öl, Gewürzen, Kräutern und Obst versorgt den Körper mit den nötigen Nährstoffen, die der Körper braucht, um schlank, gesund und fit zu werden und zu bleiben - ohne viel Sport. Dabei ist alles so einfach, macht Spaß und ist lecker. Denn anders als der Name des Buches vermitteln könnte, ist es kein Diät-Ratgeber, sondern ein Essens-Genuß-Buch, das auch zahlreiche leckere Koch-, Trink- und Smoothie-Rezepte enthält, die neue Geschmackserlebnisse bieten.



Das Buch bereichert den Leser mit weiteren überraschenden Erkenntnissen aus dem Ernährungsbereich, zum Beispiel, dass Wasser, sehr heiße oder sehr kalte Speisen und Getränke dick machen können!



Abnehmen mit Charme und Krankheiten beseitigen



Dieser Ratgeber hat auch erstaunliche positive Nebenwirkungen: das fängt mit der Sanierung des Darms, der Nieren und der Leber an, ohne die sowieso kein Gewichtsverlust und keine Gesundheit möglich ist. Ferner führen die Ernährungstipps zu weniger Fältchen, weniger Pickeln, schönerer und glatterer Haut und schöneren Haaren. Manche Tipps helfen den Cholesterinspiegel zu senken, oder sie helfen gegen die Übersäuerung des Körpers, bekämpfen die Müdigkeit, wirken gegen Halsschmerzen und Erkältungen und stärken das Bindegewebe. Andere Lebensmittel sind antibakteriell, antimikrobiell oder beugen Thromben, Erkältungen, sowie bestimmten Krebsarten vor: Dieses Buch ist mehr als ein Abnehm-Buch. Es ist ein Gesundheitsbuch.



Der erfolgreiche Coach und Ernährungsberater Dantse Dantse zeigt in diesem Buch sein komplettes Wissen mit vielen neuen Ansätzen und Zusammenhängen, die man so vorher nicht gekannt hat. "Abnehmen mit Charme" ist eine tolle Synthese aus wissenschaftlichen Tatsachen, afrikanischer Naturlehre, Wissen aus vielen Teilen der Welt, eigenen Experimenten, Forschungen und Erfahrungen aus Dantse Dantses Coaching.



Der Autor



Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.



Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.



Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten - wie z.B. der übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen - von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!



Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.



Bibliographische Angaben



"ABNEHMEN MIT CHARME durch Ernährung ...ohne Wenn und Aber... OHNE DIÄT: Fett weg - Bauch weg - Rettungsringe weg - Speckrollen weg - Impotenz weg - Krankheiten weg - Fitnessstudio weg - Kilos weg und alles bleibt weg mit der DantseLOGIK - Meistere dein Gewicht" indayi edition 2016 444 Seiten, Softcover 21,99EUR (D), 22,70EUR (AT) ISBN: 978-3-946551-48-5 Auch als eBook erhältlich



