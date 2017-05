Der Skandal um schweizerische Spitzel in deutschen Finanzverwaltungen weitet sich aus. Die Schweizer verteidigen ihr Vorgehen, deutsche Politiker sind konsterniert. Eine solche Aktion hatte niemand für möglich gehalten.

Die Spionagevorwürfe gegen die Schweiz haben sowohl in Berlin wie auch in Bern Verunsicherung hervorgerufen. Viele Politiker lehnten Gesprächsanfragen ab und wollten keine Einschätzung zu dem Fall abgeben. Am deutlichsten äußerte sich NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD). "Man kann sich schwer vorstellen, dass ein solcher Agententhriller nicht auf der Leinwand, sondern bei uns vor der Haustür abläuft", sagte er dem Handelsblatt.

Walter-Borjans beschuldigte den schweizerischen Geheimdienst NDB indirekt der Beihilfe zur Steuerhinterziehung: Der Fall zeige, "wie stark die Verteidiger des Geschäftsmodells Steuerhinterziehung und Beihilfe dazu noch sind. Ich bin gespannt, wie der Schweizer Nachrichtendienst als angeblicher Auftraggeber ein solches Verhalten erklärt."

Der Schweizer Nachrichtendienst NDB soll nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR einen Informanten in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen platziert haben. Das gehe aus dem Haftbefehl gegen den am vergangenen Freitag in Frankfurt verhafteten Schweizer Agenten Daniel M. hervor. Demnach sollte die Quelle im Behördenapparat "unmittelbare Informationen" darüber beschaffen, wie deutsche Behörden beim Ankauf sogenannter Steuer-CDs aus der Schweiz vorgehen.

Das sei schon ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, heißt es aus der SPD-Fraktion. Die Möglichkeiten, die Sache selbst aufzuklären, sind aus Sicht der Finanzpolitiker aber begrenzt, da es sich um Geheimdienst-Angelegenheiten handelt. Da seien andere gefragt. Auch das Bundesfinanzministerium ist an einer Aufklärung interessiert. Das Ministerium will sich aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...