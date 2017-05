IRW-PRESS: CANABO MEDICAL INC: Canabo meldet neues Partnerschaftsabkommen für medizinische Versorgung mit weiteren Aviva-Kliniken und Zugriff auf 15.000 neue Patienten

4. Mai 2017 - Vancouver, BC - Canabo Medical Inc. (TSXV:CMM) (OTCQB: CAMDF) (Canabo oder das Unternehmen) meldet die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (AE) mit Aviva Medical Ltd. (Aviva Medical, vorher Medica One Ltd.) für den Abschluss eines Anteiltauschvertrags (ATV). Der ATV wir das vorhergehende Abkommen ersetzen, das die Tätigkeiten der CM-Kliniken in Hamilton, Stoney Creek und Burlington abdeckte. Aviva Medical wird in Ontario fünf bestehende CM-Kliniken für medizinisches Marihuana betreiben. Aviva Medical betreibt derzeit Kliniken in Hamilton, Stoney Creek, Burlington und wird die Tätigkeiten der Kliniken von Canabos Barrie und St. Catharine übernehmen. Es ist vorgesehen, dass Aviva Medical vier neue CM-Kliniken in Oakville, Niagara Falls, Peterborough und Etobicoke eröffnen wird. Aviva Medical wird insgesamt neun Canabo-CM-Kliniken in Ontario betreiben.

Die Patienten aller neuen und bestehenden von Aviva Medical betriebenen CM-Kliniken werden unter die Abläufe, Prozesse, Standards und Forschungsprogramme von Canabo gestellt. Alle Patienten werden ebenfalls in das Erfassungsprogramm für medizinische Daten von Canabo eingebunden.

Dr. Neil Smith, Vorstandsvorsitzender von Canabo, erklärte: Aviva Medical ist ein großartiger Klinikbetreiber. Wir sind unsagbar glücklich, dass diese Vereinbarung unser Klinikzentrum in Ontario expandieren wird und uns in kurzer Zeit den Zugriff auf weitere 15.000 Patienten ermöglicht.

Marcia Villafranca, Präsidentin von Aviva Medical, fügt hinzu: Wir freuen uns, die Kompetenz von Canabo im Bereich Forschung und Behandlung mit medizinischem Cannabis erweitern zu können. Unsere Ärzte sind glücklich, in das Forschungsteam des Unternehmens aufgenommen zu werden und zu einer umfassenderen Offenheit seitens der medizinischen Gemeinschaft gegenüber Behandlungen mit medizinischem Marihuana beitragen zu können.

Aviva Medical wird seine Dienstleistungen gemäß den Bedingungen des mit Canabo unterzeichneten ATV ausführen. In Übereinstimmung mit dem ATV wird Canabo alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien eines Unternehmens aus Ontario (NewCo) erwerben, das für den Betrieb der CM-Kliniken von Aviva Medical integriert wird. Aviva Medical wird alle NewCo-Aktien in Stammaktien von Canabo Medical Inc. umwandeln. Die Anzahl der umgewandelten Canabo-Aktien, bis zu einem Höchstbetrag von 1.742.160 Stammaktien, wird am Stichtag nach einer Formel auf der Grundlage der Anzahl der neuen Patienten auf der Basis eines volumengewichteten 5-Tages-Durchschnittspreises von 0,6888 $ je Aktie berechnet, mit Bezug auf eine Mindestanzahl von 10.000 neuen Patienten, die innerhalb der nächsten drei Jahre erreicht werden können. Alle gemäß dem ATV ausgegebenen Canabo-Aktien unterliegen einem 12-monatigen freiwilligen Poolvertrag. Der Vertrag verpflichtet beide Parteien zur Aufrechterhaltung einer gewissen Leistungskapazität und zur Qualitätssicherung, zur Ausübung des ATV und unterliegt der Genehmigung seitens der TSX Venture Exchange.

Canabo ist Inhaber und Betreiber von medizinischen Versorgungseinrichtungen auf Cannabinoidbasis (den sogenannten CMClinics), die zu den größten von Ärzten geführten Versorgungseinrichtungen für die überweisungspflichtige Behandlung mit medizinischem Cannabis in Kanada zählen. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen Canabo betreibt mittlerweile 16 solcher Kliniken in ganz Kanada wie auch Partnerschaftskliniken mit Aviva Medical und der Peak Medical Group und will im Jahr 2017 eine Reihe weiterer Standorte eröffnen.

Canabo betreibt überweisungspflichtige medizinische Versorgungseinrichtungen, in denen die Eignung von Patienten für eine verschreibungspflichtige Behandlung bewertet und die Cannabinoidtherapie von Patienten, die unter chronischen Schmerzen und stark beeinträchtigenden Erkrankungen leiden, überwacht wird. In den Versorgungseinrichtungen von Canabo sind Ärzte und qualifizierte Fachkräfte des Gesundheitswesens tätig, die speziell ausgebildet sind, um die Eignung von Patienten für eine Cannabinoidtherapie zu bewerten, Behandlungsschemata zu empfehlen und den Therapieerfolg zu überwachen.

Für weitere Informationen: Bianca Muller Telefon:+1-902-334-1700 E-Mail: bmuller@canabocorp.com www.canabocorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Abgesehen von historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, welche die aktuellen Erwartungen von Canabo Medical Inc. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Canabo erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch, dass das Unternehmen das erforderliche Kapital aufbringen kann, die erfolgreiche und termingerechte Eröffnung von Kliniken, regulatorische Änderungen, Wettbewerb, Genehmigungen sowie andere geschäfts- und branchenspezifische Risiken.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung basieren außerdem auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln lediglich die Auffassungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und werden angeführt, um potenziellen Anlegern bessere Einblicke in die Geschäftstätigkeit von Canabo zu vermitteln; für andere Zwecke sind sie aber möglicherweise ungeeignet. Canabo ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die vom Unternehmen oder in dessen Namen von Zeit zu Zeit in schriftlicher oder mündlicher Form geäußert werden, zu aktualisieren - es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und sollten sich von einem professionellen Investmentberater beraten lassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Leser werden außerdem davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

