Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken merklich zugelegt. Am Mittag notiert die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar auf 1,0928 nach 1,0897 USD am Morgen und zum Franken auf 1,0844 nach 1,0832. Der Dollar zum Franken geht derweil für 0,9923 nach 0,9940 CHF um.

Die auch nach dem TV-Duell positiven Umfragen für den sozial-liberalen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron stützten den Euro. Laut einer Umfrage sehen 63% der Befragten ihn als Sieger der Diskussion mit Marine Le Pen. Weiterhin dürfte Macron bei der Wahl am Sonntag rund 20 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin liegen. Le Pen will den Austritt Frankreichs ...

