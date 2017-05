Wien - Lombard Odier Investment Managers hat sein Angebot im Bereich Impact-Investing mit dem Start des LO Fonds - Global Responsible Equity (ISIN LU1490631295/ WKN A2DH2P) erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Ziel des Fonds sei es, Unternehmen zu meiden, die in nicht-ethischen Bereichen tätig, strukturellen regulatorischen Risiken ausgesetzt oder Gegenstand schwerwiegender ethischer Kontroversen seien. Durch den proprietären Ansatz von Lombard Odier IM zur ESG-Messung, schließe der Fonds in allen Branchen jene Unternehmen aus, die bezüglich der ESG-Kriterien besonders schlecht abschneiden würden. Zugleich versuche Fondsmanager Alexandre Déruaz nachhaltige Geschäftsmodelle zu identifizieren.

