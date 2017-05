Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Montag, 8. Mai 2017, 22.25 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Der Dokumentarfilm "Whatever Comes Next - Heimat und Exil" (USA/Schweiz 2014) von Hildegard Elisabeth Keller zeichnet ein Porträt der amerikanischen Malerin und Wissenschaftlerin Annemarie Mahler-Ettinger. Welche Rolle spielt die Kunst, wenn Erinnerungen das Gedächtnis fluten?



Annemarie Mahler-Ettinger machte Karriere als Wissenschaftlerin, fand Erfüllung in der Familie und im intellektuellen Freundeskreis, hat eine große Leidenschaft für die Kunst: Doch im Alter brechen bei der 1926 in Wien geborenen Jüdin Erinnerungen aus einem scheinbar vergessenen Leben hervor. Annemarie Mahler-Ettingers Kindheit endete als Zwölfjährige, als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen. Flucht vor Verfolgung und der Neuanfang in den Vereinigten Staaten prägten fortan ihr Leben.



Der Dokumentarfilm zeigt eine reflektierte Widerständige, die Zuversicht verbreitet. Er entstand in Bloomington, im US-amerikanischen Indiana, auf der Halbinsel Cape Cod von Massachusetts und in Zürich.



Weitere Infos zum 3sat-Dokumentarfilmprogramm: http://ly.zdf.de/qjfd/



Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121