Bonn (ots) - Ein außergewöhnlich großes Interesse hat auch in Deutschland das gestern Abend live von phoenix gezeigte TV-Duell zwischen den französischen Spitzenkandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen gefunden: 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen durchschnittlich zu, als die beiden Kontrahenten um das Amt des französischen Staatspräsidenten die Klingen kreuzten. Insbesondere bei jüngeren Menschen fand das Duell überdurchschnittlich großes Interesse: Den höchsten Marktanteil hatten mit zwei Prozent die 30- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten sich 1,7 Mio. Menschen in die zweieinhalbstündige Debatte ein. Auch die Vorberichterstattung mit einer Schalte nach Paris zu phoenix-Reporter Michael Krons, einer Reportage des ARD-Korrespondenten Mathias Werth und die anschließende Analyse und Einordnung mit der französischen Journalistin Elisabeth Cadot fand großes Interesse.



"Auch am kommenden Sonntag werden wir mit Hilfe des französischen Fernsehens live über die Ergebnisse der Stichwahl in Frankreich berichten", so Alfred Schier und Michael Kolz, Leiter der Ereignisredaktion bei phoenix.



Der Sender hatte das letzte TV-Duell der Spitzenkandidaten vor der Stichwahl von den französischen Sendern France 2 und TF 1 übernommen und im Zweikanalton ausgestrahlt. Am Sonntag, 7. Mai 2017, berichtet phoenix ab 19 Uhr von der Stichwahl und übernimmt dabei für zwei Stunden das Signal von TF 1, ebenfalls im Zweikanalton.



