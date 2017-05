Der DAX ist heute über den massiven Widerstandsbereich bei 12.550/12.600 Punkten angestiegen. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 12.640 Punkten. In der Zone um 12.650 Punkte erreicht der DAX die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals (Stundenchart). Hier könnte der DAX dann kurzfristig drehen.

Der DAX befindet sich in einer massiven Übertreibung. Solche Börsenphasen sind schwierig zu handeln, weil es kaum geeignete Rückläufe gibt und alles am Anschlag steht. Sich Long-Positionen also aus rationalen Gründen nicht anbieten.

Es ist ja immer wieder das gleiche Spiel. Die Märkte werden hochgezogen und den Letzten der oben long geht beißen die Hunde. Bevor der Index wieder runtergeprügelt wird.

Vielleicht wird der Index auch von entsprechenden Adressen vor der 2. Runde der Frankreich-Wahl hochgezogen. Was wenn, große Überraschung, doch Le Pen gewinnt. Dann wartet am Montag wieder ein Riesengap nach unten.

Und übrigens: Der US-Sammelindex S&P500 bleibt auch vorbörslich unter 2.400 Punkten. Hier ist aktuell kein Ausbruch in Sicht.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.640 Punkten, massiv überkauft.

Werden die Märkte vor der Frankreich-Wahl hochgekauft? Und Montag folgt das Riesengap nach unten?

Starker Widerstand bei 12.600 Punkten übertroffen. Hochlauf bis 12.850/13.000 Punkte?

Riesen-Gap nach unten offen.

DAX-Lage trübt sich jetzt erst unter 12.250 Punkten ein.

S&P500 weiter unter 2.400 Punkten.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 18)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...