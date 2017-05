PARIS (dpa-AFX) - Nach der TV-Debatte mit seiner Konkurrentin Marine Le Pen wehrt sich der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron mit einer Klage gegen Vorwürfe, er habe ein verstecktes Konto auf den Bahamas. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Vorermittlungen ein, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Paris bestätigten. Le Pen hatte die Vorwürfe am Vortag im einzigen TV-Duell mit Macron vor der Wahl kurz aufgenommen.

Wie Macrons Bewegung En Marche! auf Anfrage mitteilte, richte sich die Klage nicht gegen Le Pen, sondern gegen Unbekannt. Die Gerüchte seien vor der TV-Sendung am Mittwochabend über soziale Netzwerke verbreitet worden. Es gehe bei der Klage unter anderem um den Vorwurf der Verbreitung falscher Informationen, um die Wahl am Sonntag zu beeinflussen.

Macron und Le Pen kämpfen um den Einzug in den Élyséepalast, Macron gilt als Favorit. Le Pen hatte in der TV-Sendung gesagt, sie hoffe, dass man nicht erfahren werde, dass Macron ein Konto auf dem Bahamas habe./cb/sku/DP/stb

