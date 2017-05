Australische Forscher stellen aus recyceltem Kunststoff Hähne, Pumpen und Rohre für die Wasserversorgung in abgelegenen Regionen her. Der Drucker arbeitet mit Sonnenstrom.

Der Siegeszug der 3D-Drucker, die Bauteile Schicht für Schicht in jeder gewünschter Geometrie aufbauen, gewinnt beständig an Fahrt. Ob Knieprothesen, Möbel, Schiffsschrauben oder gar ein komplettes Raketentriebwerk - das Einsatzgebiet und die technologischen Möglichkeiten der sogenannten additiven Fertigung erweitern sich in atemberaubendem Tempo. Jetzt fügt ein Forscherteam der australischen Deakin Universität um Mazher Mohammed dem zukunftsträchtigen Produktionsverfahren eine weitere wichtige Dimension hinzu: die Umweltschonung.

Mohammed und seine Mitstreiter haben einen Drucker entwickelt, der zumindest in sonnenreichen Gegenden mit dem Strom auskommt, den Solarzellen produzieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...