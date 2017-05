Starten wir doch heute mal mit einem kleinen Test in den (Börsen-)Tag: Was heißt "4. Mai" auf Englisch? Antwort: "May the 4th". Ausgesprochen klingt das fast identisch wie "May the force (be with you)", dem epischen Satz aus Disneys Kassenknaller Star Wars. Seit 40 Jahren begeistert die größte Saga aller Zeiten weltweit ganze Fan-Generationen und entwickelte sich...

