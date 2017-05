Aachen/Renningen (ots) -



Die e.GO Mobile AG stellte heute zum ersten Mal das Interieur des Elektro-Stadtfahrzeuges e.GO Life vor. Der große Touch Screen mit dem Bosch-Body-Control-Modul-System ergänzt das ansonsten sehr einfache, funktionale Bedienkonzept. Die Robert Bosch GmbH liefert neben dem 48-Volt-Powertrain auch die Car-to-Cloud-Lösung für alle e.GO Fahrzeuge. Der e.GO Life wurde in kürzester Zeit in einem hochiterativen Entwicklungsprozess mit einer Industrie 4.0-Infrastruktur entwickelt. Das Cockpit ist besonders leicht und intuitiv bedienbar.



Der e.GO Life hat wegen des Industrie 4.0-basierten Entwicklungsprozesses nur 30 Millionen Euro Entwicklungskosten verursacht. Er ist durch seinen kleinen, aber drehmomentstarken 48-Volt-Motor und seine relativ kleine Batterie mit 14,4 kWh besonders günstig. Der mit Thermoplast-Außenbauteilen beplankte Aluprofilrahmen verursacht außerdem geringe Herstellungskosten. Der e.GO Life überrascht mit seinem großzügigen Raumerlebnis. Das Cockpit bietet eine übersichtliche Armaturentafel mit einfacher Bedienung. Das moderne Infotainment-System ist intuitiv bedienbar. Für eine Nutzung des Kofferraums als Ladefläche sind die Rücksitze einzeln umklappbar.



Der e.GO Life, der auf dem RWTH Aachen Campus entwickelt wurde, eignet sich als Zweit- und Drittfahrzeug für mehrköpfige Haushalte oder als Flottenfahrzeug. Das Auto schöpft die natürlichen Vorteile des elektrischen Antriebs - überdurchschnittliches Drehmoment und gute Raumausnutzung - optimal aus. Er be-schleunigt innerhalb von ca. 5,7 Sekunden von 0 km/h auf 50 km/h. Das Elektro-Stadtfahrzeug kostet in der Basisausstattung mit einer Reichweite von ca. 130 NEFZ (neuer europäischer Fahrzyklus) km voraussichtlich 15.900 Euro (vor Ab-zug der Elektrofahrzeugprämie). Mit zwei Zusatzbatterien und als 2+2-Sitzer erreicht das Modell eine Reichweite von 170 km NEFZ. Im Frühjahr 2018 läuft die Serienproduktion in Aachen an.



Die Robert Bosch GmbH und die e.GO Mobile AG arbeiten seit der Gründung der e.GO Mobile AG im April 2015 zusammen. Bosch liefert für den e.GO Life bereits den 48-Volt-Antriebsstrang. Künftig wird Bosch auch den After-Sales-Service übernehmen. Dieser umfasst beispielsweise In-Car-Fahrzeugdiagnose, Werkstatttechnik und die Reparatur über das Bosch Werkstattnetzwerk. Bosch ist mit sei-nem Geschäftsbereich Automotive Aftermarket weltweit führender Anbieter von Automotive Service Solutions und steuert mit dem Bosch Car Service eines der international größten unabhängigen Werkstattkonzepte mit rund 17.000 Betrieben. Darüber hinaus entwickelt und vermarktet der Geschäftsbereich Connectivity-(Nachrüst)-Lösungen, vor allem für den Bedarf von Flottenkunden.



