Under Armour hat das erste Mal seit dem Börsengang vor zehn Jahren rote Zahlen geschrieben. "Under Armour will in Europa Fuß fassen und das ist einfach nicht so leicht", meint Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Under Armour müsse hier viel Geld für Marketing aufwenden. Dazu kommen laut Deutsch noch andere Probleme. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Adidas, Puma, Walt Disney und Vectron. Das komplette Interview finden Sie HIER.