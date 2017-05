Remagen (ots) - Für die nordrhein-westfälische FDP startet der Wahlmonat mit einer krachenden Niederlage im Pressestellentest des prmagazins. Der Landesverband unter Führung von Christian Lindner beendet den Test mit der Gesamtnote "Katastrophal" (33 von 200 möglichen Punkten).



Zwar sind die Kontaktdaten von Pressesprecher Moritz Kracht auf der Homepage der NRW-Liberalen einfach zu finden. Telefonisch ist aber trotz mehrfacher Versuche niemand erreichbar. Auf eine Mail mit den Testfragen hin kommt erst auf nochmalige Nachfrage am letzten Testtag eine Absage - aus "Kapazitätsgründen".



Schlechter als die FDP verkaufen sich in dieser Stichprobe nur die Freien Wähler NRW, die auf ihrer Homepage nicht einmal Ansprechpartner für Journalisten anbieten - geschweige denn über ihre Geschäftsstelle erreichbar sind. Mit nur 3 von 200 Punkten fahren sie eins der schlechtesten Ergebnisse der Testhistorie ein.



Etwas besser als die FDP, aber ebenfalls mit einer "katastrophalen" Gesamtleistung gehen die CDU (58,5 Punkte) und die AfD (51 Punkte) aus dem Test.



Testsieger ist die SPD. Mit gut auffindbaren Kontaktdaten auf der Homepage, prompter Erreichbarkeit sowie vollständigen und kenntnisreichen Antworten auf die Testfragen unterstreicht die Pressestelle des Landesverbands die Motivation der Partei im Wahlkampfendspurt. Bemerkenswertes Detail: Direkter Ansprechpartner in dieser Stichprobe ist mit David Holte ein studentischer Mitarbeiter der SPD-Pressestelle. Zusammen mit seinen Teamkollegen Marcel Atoui und Jonas Banken holt er 177 Punkte (Note: "Sehr gut").



Ebenfalls "sehr gut" schneiden die Landespressestellen von Bündnis 90/Die Grünen (164 Punkte) und Die Linke (162,5 Punkte) ab. Die Piratenpartei kassiert ein "Verbesserungswürdig" (116,5 Punkte).



Die Testfragen drehten sich um Einschätzungen und Strategien rund um das Thema Fake News.



Der Pressestellentest der NRW-Landesverbände erscheint in der Mai-Ausgabe des prmagazins: http://www.prmagazin.de/aktuell/meldungen /details/krachende-niederlage-fuer-fdp.html



Zum E-Paper: http://tinyurl.com/mbcpwwp



Alle Themen der Mai-Ausgabe: http://tinyurl.com/m64yg4a



OTS: prmagazin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53039 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53039.rss2



Pressekontakt: Christina Ullrich Verantwortliche Redakteurin Telefon: 02228/931-123 E-Mail: ullrich@rommerskirchen.com www.prmagazin.de