Braunschweig (pts030/04.05.2017/14:30) - Der Pressetherapeut informiert: Nach dem großen Erfolg im Vorjahr, veranstaltet die Mandala Internet, EDV-Service GmbH https://www.mandala.de , am 16. Mai 2017 nun zum zweiten Mal die Exklusiv-Tagung "Mittelstand trifft Mittelstand". Diesmal wurde als besonderer Rahmen für das Event, das Eintracht-Stadion in Braunschweig gewählt. Als in der Region verankertes Unternehmen hat Mandala speziell für Klein- und Mittelstandskunden neue Methoden entwickelt, um die IT-Infrastruktur solcher EPUs und KMUs sicher zu managen. Neben den Themen der IT-Sicherheit bietet die Tagung auch in diesem Jahr einen hochaktuellen Überblick über aktuelle IT-Themen, die gerade für mittelständische Unternehmen besonders wichtig sind, aber selten thematisiert und erklärt werden. Als Keynote Speaker konnte Florian Bernschneider vom Arbeitgeberverband Braunschweig gewonnen werden. Trotz hochklassiger Vortragender ist der Eintritt zu der Veranstaltung für alle Unternehmer frei, lediglich ist eine Anmeldung unter info@mandala.de erforderlich. Frank Beckmann, einer der Geschäftsführer von Mandala, erklärt die Intentionen der Veranstaltung: "Wir wollen auch den kleineren Mittelständischen Unternehmen in unserer Region eine Informationsplattform zu aktuellen IT-Themen bieten. Wichtige Themen an diesem Nachmittag, bei dem auch der informelle Kontakt untereinander ein wichtiger Aspekt sein wird, sind in diesem Jahr die Datenschutzgrundverordnung und die Mailarchivierung." In Ergänzung zur Tagung wurde auch eine Ausstellung organisiert, auf der die Hersteller/Dienstleister Lenovo - Intel - GFI Software - ESET - Mandala - Unify - Fenicom den Tagungsteilnehmern Rede und Antwort stehen werden. Ablauf und Themen der Tagung "Mittelstand trifft Mittelstand - das Original" am 16. Mai 2017 in Braunschweig: Start um 11:30 Uhr Anmeldung und Begrüßung durch Geschäftsführung Mandala GmbH 12:00 - 12:15 Keynote-Vortrag: Florian Bernschneider, Arbeitgeberverband Braunschweig 12:20 - 13:05 "Informationssicherheit - ein wichtiger Baustein für den Unternehmenserfolg" (warum auch kleine Unternehmen Zielgruppe von Internetkriminellen sind), Vortrag: Uwe Claaßen, Niedersächsisches Innenministerium Abteilung Wirtschaftsschutz 13:10 - 13:40 "Eine Reise durch den IT-Bedarf von heute" (Cloud ja oder nein, Internetzugang, IT-Sicherheitslösungen, eigener Server, Authentifizierung, Verschlüsselung etc.), Vortrag: Carsten Heinemann, Mandala Internet, EDV-Service GmbH 13:40 - 14:15 Zeit für informellen Austausch 14:15 - 14:45 "EU-Datenschutzgrundverordnung - trifft mich das wirklich?" (Brandaktuelles Thema, da diese Verordnung zum 22. Mai 2018 in Kraft Tritt und existenzvernichtende Strafen zur Folge haben kann), Vortrag: Axel Vogelsang - Datenschutzbeauftragter & IT-Consultant, Kämmer Consulting GmbH 14:50 - 15:20 "Circuit - die bessere Art zu Arbeiten" (Das WhatsApp für Unternehmen auf Servern in Deutschland), Vortrag: Dirk Abel, Unify 15:20 - 15:50 Zeit für informellen Austausch 15:50 - 16:20 "Anforderungen an die gesetzeskonforme E-Mail-Archivierung" (Übergangsfristen zur Archivierung zum 31.12.2016 ausgelaufen, daher jetzt absolute Pflicht. Mails ausdrucken und abheften ist keine Mail-Archivierung), Vortrag: Ronny Wolf, GFI-Software 16:25 - 16:55 "IT im Handwerk - ein Erfahrungsbericht" (Ein Handwerker aus Braunschweig, der sehr auf Digitalisierung setzt), Vortrag: Siegmar Zajonc, Jordan GmbH 17:00 Uhr Schlusswort Alle Vortragenden stehen nach Ihren Präsentationen für weitere Fachgespräche zur Verfügung. Informationen und Anmeldung: Mandala Internet, EDV-Service GmbH Wendenring 1 38114 Braunschweig Tel.: 0531/3489-0 Fax: 0531/3489-500 E-Mail: info@mandala.de Web: http://www.mandala.de und neue Webseite: http://www.it-entlaster.de (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Gmeiner Tel.: 0043 (0)699/133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170504030

