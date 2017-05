Darmstadt (ots) -



Warum stirbt in Partnerschaften die Lust so schnell? Diese Frage beantwortet der Autor und Sexcoach K.T.N. Len'ssi. Mit seinen afrikanisch inspirierten Tipps zur Potenz- und Luststeigerung zeigt er Wege und Lösungen, die zum Teil unkonventionell sind, die für den einen oder anderen überraschend sein könnten, die aber wirklich helfen und die sogar "verstorbene" Lust wiederbeleben können!



Ist die sexuelle Polygamie wirklich unnatürlich? Garantiert die sexuelle Monogamie die sexuelle Erfüllung? Warum kann gerade sexuelle Treue aus Liebe genau diese Liebe töten, und warum kann Fremdgehen eine Beziehung retten? Ist es sinnvoll, Sex und Liebe zu mischen? Warum ist eine Übersexualisierung gefährlich für die Lust? Warum sollte die Frau mehr auf ihre eigene Lust schauen, als nur auf die des Mannes? Warum kommen Männer immer schneller und kämpfen immer häufiger mit Potenzschwäche? Ist "Zwei-Minuten-Sex" wirklich zufriedenstellend für die Lust und befriedigend für die Frau? Warum verlieren junge Leute von heute die Lust am Sex so schnell? Warum ist es sehr wichtig für den Sex und die Partnerschaft, dass die Frau ihre Weiblichkeit behält und der Mann seine Männlichkeit? Warum ist moderner Rollentausch ohne mentale Vorbereitung lusttötend? Warum sind Fantasien so wichtig?



In diesem Buch wird über alle diese Themen gesprochen und der Leser erfährt Tipps, die er vorher nirgendwo bekommen hat. Man erfährt, warum die Lust wirklich verschwindet, warum Männer immer häufiger Potenzprobleme haben, welche Nahrungsmittel Lustspender und welche Lustvernichter sind. Es eröffnet neuartige Einblicke in afrikanisch inspirierte Rezepte aus reinen Lebensmitteln, die die Erektion und die Lust stärken. Es enthält außerdem sogar einige Sextechniken und aus den 15 Interviews kann man einiges für die eigene Sexualität mitnehmen.



Das Buch basiert auf den Erfahrungen K.T.N. Len'ssis, die er in den beiden Kulturen, in denen er fest verwurzelt ist, gemacht hat: auf seiner Lehre über Sexualität und Beziehungen in Afrika, auf seinem Coaching in Deutschland, auf Beobachtungen, Gesprächen und Interviews.



Der Autor K.T.N. Len'ssi kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 24 Jahren in Darmstadt in Deutschland und ist Vater von fünf Kindern. Er ist Marketingberater, Coach, Lebensberater, Buchautor und Herausgeber von zahlreichen Ratgebern als E-Books. Er schreibt und berät über Themen, die die Menschen bewegen, die mit schwerem Schicksal zu tun haben oder auch bei manchen Tabu sind. Sein afrikanisch inspiriertes Coaching für Beruf, Seele (Stress, Burnout, Depression usw.), Spiritualität, Mentales, Körper, Familie, Kindererziehung, Frauen und Weiblichkeit, Partnerschaft, Liebe und Sexualität findet immer größeren Anklang. Seine intensiven Coachingerfahrungen, zusammen mit seiner afrikanischen Lehre machen ihn zu einem Experten in all diesen Gebieten.



Bibliographische Angaben K.T.N. Len'ssi "Sex forever oder die Kunst, den Partner immer heiß zu machen und die Lust in der Beziehung am Brennen zu halten" indayi edition 2016 312 Seiten, Softcover 19,99EUR (D), 20,60EUR (AT) ISBN: 978-3-946551-39-3 Auch als eBook erhältlich



