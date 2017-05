Neuste MedienmitteilungenErgebnisse der Generalversammlung 2017 der UBS Group AG

Die UBS-Aktionäre stimmten an der heutigen Generalversammlung in Basel sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Die Aktionäre bestätigten den Verwaltungsratspräsidenten sowie die zur Wiederwahl vorgeschlagenen bisherigen Verwaltungsräte in ihren Ämtern und wählten Julie G. Richardson als neues Verwaltungsratsmitglied. Sie stimmten der Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten ordentlichen Dividende von CHF 0.60 pro Aktie zu. Sie genehmigten die Anträge über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung und nahmen den Vergütungsbericht 2016 an. An der Generalversammlung der UBS Group AG nahmen 1377 Aktionärinnen und Aktionäre teil, welche 2 197 313 223 Stimmen vertraten.



Zürich, 4. Mai 2017 - Die Aktionäre der UBS Group AG genehmigten an der heutigen Generalversammlung in Basel sämtliche Anträge des Verwaltungsrats.

Genehmigung des Lageberichts sowie der Konzernrechnung und Jahresrechnung

Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht sowie die Konzernrechnung und Jahresrechnung der UBS Group AG für 2016 (99,44%).

Genehmigung Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung nahmen die Aktionäre den Vergütungsbericht 2016 an (88,42%).

Genehmigung Gewinnverwendung und Dividendenausschüttung

Die Aktionäre genehmigten die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus der Kapitaleinlagereserve von CHF 0.60 pro Aktie (99,59%) für das Geschäftsjahr 2016.

Annahme Décharge

Die Aktionäre stimmten der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu (91,63 %).

Annahme des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung

Die Aktionäre genehmigten den Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 (88,89%).

Annahme des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung

Die Aktionäre genehmigten den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 (91,43%).

Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung bestätigte den Präsidenten des Verwaltungsrats Axel A. Weber (97,06%) sowie die Verwaltungsräte Michel Demaré (98,95%), David Sidwell (99,10%), Reto Francioni (99,12%), Ann F. Godbehere (98,58%), William G. Parrett (93,24%), Isabelle Romy (99,35%), Robert W. Scully (99,21%), Beatrice Weder di Mauro (99,29%) und Dieter Wemmer (85,73%) für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern und wählte neu Julie G. Richardson (97,67%) in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer. Detaillierte Lebensläufe aller Verwaltungsräte sind unter www.ubs.com/verwaltungsrat abrufbar.

Wahl der Mitglieder des Compensation Committee

Die Aktionäre wählten Ann F. Godbehere (98,01%), Michel Demaré (98,35%), Reto Francioni (98,41%) und William G. Parrett (92,85%) für eine einjährige Amtsdauer in das Compensation Committee.

Annahme des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Aktionäre genehmigten den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 (89,14%).

Bestätigungswahlen

Die Aktionäre bestätigten die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zürich, und der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel.



