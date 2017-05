Von Markus Fugmann

Die Aktienmärkte handeln auf Allzeithochs, die Volatilität jener Aktienmärkte in der Nähe von Allzeittiefs - die Stimmung ist vielleicht nicht komplett euphorisch, aber doch sehr positiv. Bleibt aber nur eine Frage: warum fallen dann die Rohstoffpreise derzeit in den Keller? Zum Beispiel heute Nacht in China:

Commodities on Chinese exchanges:Iron Ore -7%Rubber -5.5%Copper -2.3%Palm Oil -1.2%Aluminum -0.1%

Normalerweise sind steigende Aktienmärkte auch gut für Rohstoffpreise - wenn die Märkte an Wachstum glauben, steigen Aktien und Rohstoffe meist im Tandem. Warum aber passiert das derzeit nicht, warum werden Rohstoffe abverkauft, während die Aktienmärkte fröhlich klettern?

Sehen wir uns einmal vor allem jene Rohstoffe an, die in der Industrie oder beim Bau gebraucht werden:

Kupfer:

Platin:

Eisenerz:

Silber:

Es rumpelt also in der Kiste, könnte man sagen. Aber warum? Ein Grund ist sicher die Erwartung steigender Zinsen in den USA, die gestern durch die Aussagen der Fed noch einmal Auftrieb erhalten hat. Ein starker Dollar, tendentiell höher verzinster Dollar bedeutet naturgemäß eher schwächere Preise für unverzinste Rohstoffe.

Ein weiterer Grund aber scheint wesentlich wichtiger, und der ...

