Die artec technologies AG hat im letzten Jahr ihren Entwicklungsaufwand intensiviert und auf dieser Basis ihr Geschäftsmodell erweitert. Über die sich daraus ergebenden Potenziale hat der GBC-Analyst Felix Gode ein Gespräch mit Thomas Hoffmann, dem CEO der artec technologies AG, gesprochen.

GBC: Sie haben im letzten Jahr viel Entwicklungsaufwand betrieben.

Hoffmann: Richtig, im Jahr 2016 haben wir uns fit für die Zukunft gemacht und in die technologische und personelle Weiterentwicklung investiert. Mit Videotechnik in Bereichen Sicherheit und Broadcast sind wir in sehr spannenden Sektoren aktiv, die stark in Bewegung sind. Terrorgefahr, mobile Anwendungen, IPTV, künstliche Intelligenz und Cloud sind nur einige Themen, mit denen wir uns befassen. Insgesamt haben wir unsere beiden Plattformen MULTIEYE für Videosicherheitslösungen sowie XENTAURIX für Media- und Broadcast-Anwendungen technologisch runderneuert und beispielsweise die Kompatibilität mit HTML, mobilen Endgeräten und unterschiedlichsten Analysetools deutlich erweitert. Damit sind wir hervorragend aufgestellt, um sich bietende Chancen zu nutzen.

GBC: Das Resultat Ihrer Anstrengungen ist unter anderem eine Cloud-Version der TV-Analyse-Plattform XENTAURIX. Um welche Funktionalitäten wurde die Plattform erweitert?

Hoffmann: Die XENTAURIX Cloud ist ein höchst komfortables Online TV/Radio Sendemitschnitt-System, um TV/Radio Sendungen zu dokumentieren, auszuwerten und nach bestimmten Inhalten zu suchen. Bisher wurde sie primär als Testanlage für Neuentwicklungen und Demonstrationssystem für potentielle Neukunden genutzt. Seit Ende letzten Jahres werden wir spürbar häufiger kontaktiert, ob die dauerhafte Nutzung der Cloud möglich ist. Darauf haben wir uns in den vergangenen Monaten eingestellt und die Plattform erweitert. Dies betrifft zum einen die Leistungsfähigkeit, aber auch die Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb und die Funktionalität. So können Kunden aus einer Vielzahl von Modulen - von der einfachen Datendokumentation, dem Erstellen von Videoclips, Content Matching bis zur komplexen Zuschaueranalyse wählen.

GBC: Mit der neuen Cloud-Plattform konnten Sie bereits nach wenigen Wochen einen bedeutenden Kunden gewinnen. Um was dreht sich der Auftrag speziell?

Hoffmann: Der internationale Medienkonzern wird für die Dokumentation und Analyse seiner europäischen TV-Sender unsere Cloud-Plattform nutzen. Wir freuen uns sehr über diesen Auftrag. Er zeigt, dass wir mit unserer Cloud-Strategie auf dem richtigen Weg sind.

GBC: Welche Vorteile haben Ihre Kunden und Sie von der Cloud?

Hoffmann: Die Cloud ist eine Win-Win-Situation für unsere Kunden und uns. Für unsere Kunden spielt sicher der Kostenvorteil die zentrale Rolle. Durch die Anmietung lassen sich lokale Ressourcen für Software, Hardware und Wartung einsparen. Zudem lassen sich schwerfällige Investitionsentscheidungsprozesse im Unternehmen vermeiden, da nicht über hohe Einmalaufwendungen entschieden werden muss. Dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen. Für artec wiederrum entfällt die aufwendige Installation beim Kunden. Vor Ort sind wir mit unterschiedlichster IT-Infrastruktur konfrontiert. Unsere hochkomplexen Systeme darauf abzustimmen ist häufig langwieriger als geplant und bindet personelle Ressourcen. Zudem zeichnet sich das Cloud-Geschäft durch langfristige Verträge und damit gut planbare Erlöse aus.

GBC: Steuern die Umsätze, die über die Cloud generiert werden, einen besseren Ergebnisanteil bei als die mit Hardware kombinierten Systeme? 2015 haben Sie schon eine EBIT-Marge von annähernd 20 % zeigen können. Sehen Sie hier mittelfristig noch weiteres Steigerungspotenzial?

Hoffmann: Das Cloud-Geschäft ist deutlich skalierbarer als das konventionelle Projektgeschäft. Daher wird sich das Umsatzwachstum in diesem Bereich positiv auf unsere Margen auswirken.

GBC: Für welche Kunden ist die Plattform noch interessant bzw. was sind denkbare weitere Einsatzmöglichkeiten?

Hoffmann: Grundsätzlich umfasst unsere Cloud-Plattform europäische TV- und Radiosender und ermöglicht in Zukunft die Einbindung analytischer Feedbacks aus der Welt der Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram und Twitter. Im Kern der artec-Leistungen werden Technologien vereint, mit der einerseits Sendeinhalte über Schlüsselwörter gefunden werden, andererseits wird die Plattform für Wettbewerbsbeobachtung, für Content Matching und Zuschauerquotenanalyse verwendet. Mit dem Content Matching Modul können Rechteinhaber, Medienanstalten und Werbeagenturen die Nutzungsrechte ihre eigenen Inhalte besser überwachen. Auch die Werbeindustrie profitiert von diesen Diensten, z.B. bei der Analyse von Werbespots. Neben TV und Radio kann unser System auch Livestreams von HD-Videokameras aufzeichnen und restreamen. ...

