Wien - Kempen Capital Management (KCM) besetzt die Position des "Director Impact and Responsible Investment" mit Narina Mnatsakanian und unterstreicht damit das ESG-Engagement, so die Experten von "FONDS professionell".Mnatsakanian beginne ihre Arbeit bei Kempen am 1. Juni 2017. "Sie ist eine der wichtigen Stimmen in der ESG-Branche, wo sie mehr als zehn Jahre Erfahrung gesammelt hat," betone Kempen mit Verweis auf Mnatsakanians bisherigen Karriereverlauf.

