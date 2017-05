Mainz (ots) - Samstag, 6. Mai 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Diskussion um Leitkultur - Was ist deutsch? Endspurt vor der Landtagswahl in Kiel - Wahlkampf im hohen Norden Hammer der Woche - Grundstücksstreit in Erfurt Deutschlandreise ins Schwarzatal - Paradies für Wanderer



Samstag, 6. Mai 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Barrierefrei?



Rollstuhlfahrer sind, wie Fußgänger mit schwerem Gepäck, auf Aufzüge in Bahnhöfen angewiesen. Häufig sind diese wochen- und monatelang außer Betrieb. Manuela Kürpick ist blind, arbeitet in Dortmund. Täglich nutzt sie Hilfen, die ihr in der Stadt bessere Orientierung bieten. Seit Jahren unterstützt sie den Behindertenbeirat, kämpft um Barrierefreiheit.



Samstag, 6. Mai 2017, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Gast: Mario Gomez



Fußball-Bundesliga, 32. Spieltag Topspiel: Hertha BSC - RB Leipzig



Bayern München - Darmstadt 98 Borussia Dortmund - Hoffenheim Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg FC Ingolstadt - Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 1. FC Köln - Werder Bremen (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 32. Spieltag SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg Düsseldorf - Würzburger Kickers



Sonntag, 7. Mai 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



500 Millionen Vögel kehren im Frühjahr allein aus Afrika zurück. Für viele einfach ein schönes Schauspiel, doch wir Menschen sind auf Vögel angewiesen - mehr, als uns oft klar ist. Welche fatalen Folgen ein Leben ohne Vögel hat, zeigte eine Initiative Mao Tse-tungs Ende der 50er Jahre. Er ließ in China fast alle Sperlinge ausrotten, weil sie die Ernte schädigten. Die Folge: eine Insektenplage, die Millionen Menschen das Leben kostete.



Sonntag, 7. Mai 2017, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste



Der "ZDF-Fernsehgarten" startet in die Sommersaison 2017. Andrea Kiewel präsentiert eine Mischung aus Show, Musik, Artistik, Service und Attraktionen. Gäste: The Kelly Family, Wincent Weiss, Symphoniacs, Linda Hesse, Musical "Falco", Seer, The Les Humphries Singers und andere.



Ganz nach dem Motto "Endlich wieder Sommer" versammeln sich Highlights aus Musik, Show und Unterhaltung auf dem Mainzer Lerchenberg und geben so einen Vorgeschmack, was die Zuschauer in der schönsten Zeit des Jahres erwartet.



Es wird wieder actionreich und sportlich, denn Joey Kelley läuft einen Marathon mit. Auch die Zuschauer werden in die Sendung eingebunden: Sie können sich bei ganz besonderen Menschen bedanken. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, ein Auto zu gewinnen und so perfekt in die neue "Fernsehgarten"-Saison zu starten.



21 Ausgaben "ZDF-Fernsehgarten" werden sonntags ausgestrahlt.



Sonntag, 7. Mai 2017, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Fußball-Experte: Holger Stanislawski Analyse des 32. Bundesliga-Spieltages



Fußball-Story Aktuelle Reportage



Rudern: World Rowing Cup in Belgrad Aktueller Bericht



Basketball: Auftakt Play-off-Spiele Aktueller Spielbericht



Sonntag, 7. Mai 2017, 1.25 Uhr



Peter Hahne



Thema: Brauchen wir eine Leitkultur? - Sprache, Lieder, Grundgesetz



Gäste: Hans-Christian Ströbele, Bündnis 90/Die Grünen, MdB Ismail Tipi, CDU, MdL Hessen



