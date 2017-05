ROUNDUP 2: Adidas sprintet davon - Aktie auf Rekordhoch

HERZOGENAURACH - Europas größter Sportartikelhersteller Adidas legt zum Jahresstart ein hohes Tempo vor. Umsatz und Gewinn stiegen in den ersten drei Monaten zweistellig und deutlich stärker als von Analysten erwartet. Neben der Stammmarke Adidas konnte diesmal auch die Fitness-Tochter Reebok auftrumpfen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Gute Nachrichten gab es auch aus den USA: Auf dem wichtigen Markt konnte Adidas der Konkurrenz Marktanteile abjagen.

ROUNDUP 2: Siemens optimistischer - Gewinn zieht kräftig an

MÜNCHEN - Der Elektrokonzern Siemens kann weiter auf einen guten Lauf in vielen seiner Geschäfte bauen. Das Management um Vorstandschef Joe Kaeser konnte nach dem zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (Ende September) einen erneut anziehenden Auftragseingang und steigende Margen in vielen Sparten vermelden. Daher traut sich das Unternehmen auch zu, die Integrationskosten für die milliardenschwere Übernahme des Softwareherstellers Mentor Graphics sowie das mit Gamesa zusammengelegte Windkraftgeschäft zu schultern, ohne Abstriche bei der Prognose zu machen.

ROUNDUP 2: Infineon profitiert von Automobilgeschäft - Aktie verliert

NEUBIBERG - Ein anhaltend starkes Geschäft mit der Automobilbranche hat dem Chipkonzern Infineon in seinem zweiten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnschub beschert. Die Erwartungen der Analysten konnte das Unternehmen aber nicht ganz erfüllen. So stieg das operative Ergebnis der Segmente im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 296 Millionen Euro, wie Infineon am Donnerstag in Neubiberg bei München mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten sich nach der Prognoseerhöhung Ende März jedoch mehr erhofft. Die Aktie verlor bis zum späten Vormittag an der Frankfurter Börse 2,1 Prozent an Wert.

ROUNDUP: Höherer Ölpreis lässt Shell-Gewinn sprudeln

LONDON - Der Ölkonzern Royal Dutch Shell hat im ersten Jahresviertel wie andere Ölkonzerne von der Erholung beim Ölpreis profitiert. Shell reiht sich damit in die Riege internationaler Öl-Multis ein, die Gewinnsteigerungen veröffentlicht hat. Der Aktienkurs stieg am Morgen um mehr als 2,5 Prozent. Shells Zahlenwerk übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich.

ROUNDUP: Rechtsstreit mit Libyen kostet Societe Generale viel Geld

PARIS - Ein Rechtsstreit mit dem Staatsfonds Libyens hat die französische Großbank Societe Generale (SocGen) im ersten Quartal belastet. Immerhin gelang es der Bank aber, den seit einigen Jahren vor einem Londoner Gericht ausgetragenen Konflikt aus der Welt zu schaffen. Die Bank bezifferte die Kosten für den Vergleich am Donnerstag auf 963 Millionen Euro. Da die SocGen in der Vergangenheit vorgesorgt hatte, belastete der Rechtsstreit das Ergebnis im abgelaufenen Quartal nur noch mit 350 Millionen Euro, wie das Institut am Donnerstag in Paris mitteilte. Wegen dieser Aufwendungen sei der Überschuss um fast ein Fünftel auf 747 Millionen Euro gefallen, teilte die Bank in Paris mit.

ROUNDUP: HSBC mit starkem ersten Quartal - Aktie legt deutlich zu

LONDON - Die britische Großbank HSBC ist dank guter Geschäfte in Asien, ihres Sparkurses und des Abbaus von Risiken wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei im Zeitraum Januar bis Ende März um zwölf Prozent auf knapp sechs Milliarden Dollar (5,45 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Deutsche-Bank-Konkurrent am Donnerstag in London mit. Damit übertraf die mit Abstand wertvollste Bank Europas die Erwartungen der Experten deutlich.

ROUNDUP: 'Debbie' verhagelt Swiss Re den Jahresstart - Aktie legt zu

ZÜRICH - Die schweren Schäden durch Wirbelsturm "Debbie" in Australien haben dem weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re zum Jahresstart einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich stand im ersten Quartal ein Überschuss von 656 Millionen US-Dollar (601 Mio Euro) und damit 47 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Munich-Re-Rivale aus der Schweiz am Donnerstag in Zürich mitteilte. Dennoch schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet.

ROUNDUP: Angespannte Sicherheitslage beschert Rheinmetall gute Geschäfte

DÜSSELDORF - Rheinmetall hat zu Jahresbeginn kräftig von der weltweiten Tendenz zur Aufrüstung profitiert. Auch das zweite Standbein mit Teilen für die Autoindustrie lief rund. Dank gestiegener Umsätze im ersten Quartal und vielversprechender Wachstumsaussichten legte das Papier des Düsseldorfer Technologiekonzerns am Donnerstag um rund 3 Prozent zu und erreichte somit ein Rekordhoch von 85,84 Euro.

ROUNDUP: Air France-KLM spürt nach verlustreichem Jahresstart Aufwind

PARIS - Die Fluggesellschaft Air France-KLM sieht nach einem verlustreichen Jahresstart Grund zur Hoffnung. Der Preisverfall bei den Flugtickets sei fast gestoppt, und die Buchungszahlen hätten auch im April weiter zugelegt, teilte die französisch-niederländische Lufthansa-Rivalin am Donnerstag in Paris mit. Im ersten Quartal flog die Gesellschaft jedoch tiefer in die roten Zahlen. Als Ursache führte das Management vor allem ungünstige Wechselkurse an.

ROUNDUP: Drägerwerk startet mit deutlich weniger Verlust ins neue Jahr

LÜBECK - Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk hat im ersten Quartal 2017 dank des Sparkurses seinen Verlust deutlich reduziert. Unter dem Strich sei in den ersten drei Monaten 2017 ein Minus von 0,7 Millionen Euro angefallen, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Lübeck mit. In der Vorjahreszeit hatte Drägerwerk noch einen Verlust von 13,6 Millionen Euro ausgewiesen.

ROUNDUP: Smartphone-Werbung lässt Facebook-Kassen klingeln

MENLO PARK - Der Erfolg von Smartphone-Werbung beschert Facebook kräftige Sprünge bei Umsatz und Gewinn. Das weltgrößte Online-Netzwerk verdiente im vergangenen Quartal 3,06 Milliarden Dollar - rund 77 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 49 Prozent auf 8,03 Milliarden Dollar, wie Facebook nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Facebook gewann in den vergangenen drei Monaten 80 Millionen Nutzer und kommt jetzt auf 1,94 Milliarden monatlich aktive Mitglieder. Rund 1,28 Milliarden Nutzer griffen zuletzt sogar täglich auf die Plattform zu.

