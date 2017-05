Essen (ots) - Das Bundeskartellamt hat heute den Abschlussbericht zur Sektoruntersuchung bei Ablesediensten von Heiz- und Warmwasserkosten (sog. Submetering) veröffentlicht. Im Ergebnis sieht das Amt keinen Anlass für wettbewerbsbehördliches Einschreiten. Der Energiedienstleister ista begrüßt die Ergebnisse der Sektoruntersuchung.



Der Bericht klärt auf breiter und gesicherter Tatsachengrundlage über Bedeutung und Besonderheiten der verbrauchsabhängigen Erfassung und Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten auf und widerlegt teilweise bestehende Vorurteile gegen die Submetering-Anbieter. Die fast zwei Jahre dauernde, umfassende Untersuchung ergab erwartungsgemäß, dass die Messdienstleister sich grundsätzlich wettbewerbskonform verhalten. Das Bundeskartellamt sieht deshalb keine Anhaltspunkte für ein wettbewerbsbehördliches Einschreiten.



Neben der eigentlichen Untersuchung gibt der Bericht Anregungen für eine noch verbraucherfreundlichere Ausgestaltung des Marktes für Submetering-Dienstleistungen. Auch diese Empfehlungen bewerten wir im Sinne von noch mehr Transparenz positiv. Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, praxisnahe und wirtschaftliche Lösungen für Vermieter und Mieter anzubieten.



Über ista



ista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unseren Produkten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltig einzusparen. ista hat sich dafür auf das Submetering spezialisiert, also auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und transparente Visualisierung von Verbrauchsdaten für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien. Als Grundlage nutzen wir ein Portfolio modernster Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement. Dazu gehören funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezähler sowie entsprechende Montagesysteme. Das Unternehmen beschäftigt in 24 Ländern weltweit über 5.300 Menschen und unterstützt rund zwölf Mio. Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei der Einsparung wichtiger Ressourcen. Darüber hinaus leistet ista mit funkbasierten Rauchwarnmeldern sowie der Trinkwasseranalyse einen wesentlichen Beitrag zur Mietersicherheit. 2016 erwirtschaftete die ista Gruppe einen Umsatz von 850,4 Mio. Euro. Mehr Informationen unter http://inside.ista.com.



OTS: ista International GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63771 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63771.rss2



Kontakt für weitere Informationen:



ista International GmbH Corporate Communications & Public Affairs



Dr. Mirko-Alexander Kahre Telefon: +49 (0) 201 459 3281 E-Mail: Mirko-Alexander.Kahre@ista.com



Dr. Torben Pfau Telefon: +49 (0) 201 459 3725 E-Mail: Torben.Pfau@ista.com