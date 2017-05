Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der US-Notenbank ist vor dem US-Arbeitsmarktbericht an der Wall Street am Donnerstag. Die Fed hat am Vorabend ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt. Da die Notenbanker um Janet Yellen die aktuellen Schwächesignale der Wirtschaft lediglich als vorübergehend ansehen, gehen Anleger weiterhin von einer nächsten Zinserhöhung im Juni aus. Aktuell wird ein Zinsschritt im kommenden Monat mit einer Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent erwartet. Dies liegt etwas über dem Niveau vor der Fed-Entscheidung.

Insgesamt wird in diesem Jahr noch mit zwei weiteren Zinserhöhungen gerechnet, nachdem die Fed zuletzt im März an der Zinsschraube gedreht hatte. Ein wichtiger Indikator für die weitere Geldpolitik ist dabei die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt, womit die Daten für den April am Freitag in den Fokus rücken. "In den kommenden Wochen sind vor allem die Daten aus den USA wichtig", sagt Stratege Lee Ferridge von State Street Global Markets. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine gut behauptete Eröffnung an der Wall Street hin.

Die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten haben bislang aber keinen Einfluss auf das Geschehen. Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2017 außerhalb der Landwirtschaft deutlicher als erwartet gesunken. Allerdings wurde der Wert für das vierte Quartal 2016 nach oben revidiert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist stärker zurückgegangen als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis auf 238.000 Anträge. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 248.000 vorhergesagt. Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat im März entgegen den Erwartungen nicht zugenommen. Eine halbe Stunde nach der Eröffnung steht noch der Auftragseingang für März auf der Agenda.

Tesla, Kraft Heinz und Facebook mit Abgaben

Daneben sorgt die Berichtssaison weiterhin für Impulse. Für die Tesla-Aktie geht es vorbörslich um 2 Prozent nach unten. Der Elektroautobauer rutschte im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen, weil er viel mehr Geld für Entwicklung ausgab als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz erreichte mit 2,7 Milliarden Dollar dagegen mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes. Hier hatten die Marktbeobachter nur mit 2,61 Milliarden gerechnet.

Kraft Heinz konnte sich der negativen Tendenz in der US-Lebensmittelbranche im ersten Quartal nicht entziehen, die zuvor schon andere Branchenunternehmen zu spüren bekamen. Der flächenbereinigte Umsatz verringerte sich um 2,7 Prozent und fiel damit noch schlechter aus als erwartet. Allerdings verbesserte sich dank Kostensenkungen die operative Marge weiter. Die Aktie verliert 0,7 Prozent.

Die Facebook-Aktie gibt um 0,7 Prozent nach. Facebook ist auch im Auftaktquartal 2017 kräftig gewachsen. Allerdings hatte Facebook schon in der Vergangenheit gewarnt, dass das Umsatzwachstum sich zur Jahresmitte "erheblich" abschwächen wird. Dann nämlich wird der Konzern damit aufhören, immer mehr Anzeigen im Nachrichtenfeed zu posten. Die daraus entstehende Wachstumslücke könnte mit Videos gefüllt werden, sagen Analysten. Die Nachfrage nach Facebook-Anzeigen dürfte sich in nächster Zeit indes nicht abschwächen.

Euro legt kräftig zu - Gold und Anleihen mit Abgaben

Solide Konjunkturdaten aus Europa treiben den Euro an. In Spanien und Italien, zwei Sorgenkindern der Eurozone-Peripherie, haben Umfragen unter Einkäufern in Service-Unternehmen die Konsensprognosen von Volkswirten im April übertroffen, in Italien sogar deutlich. Trotz des weiter großen Umfragevorsprungs des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron bleibt der Commerzbank zufolge ein geringes Restrisiko, dass am Sonntag doch Marine Le Pen triumphiert. Immerhin hätten die Ergebnisse des Brexit-Referendums und der Wahl in den USA gezeigt, dass in der heutigen politischen Welt nichts mehr sicher sei. Der Euro liegt aktuell bei 1,0926 Dollar und damit in der Nähe seines Tageshochs.

Die erhöhte Risikobereitschaft der Investoren und der anhaltende Konjunkturoptimismus der US-Notenbank belasten die "sicheren Häfen" Anleihen und Gold. Die Feinunze ist im Tagestief mit rund 1.228 Dollar auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen gefallen. Auch sind die geopolitischen Sorgen als Kurstreiber für das Gold etwas in den Hintergrund getreten. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,7 Prozent auf 1.230 Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 3 Basispunkte auf 2,99 Prozent.

Für die Ölpreise geht es deutlicher nach unten. Hier belasten die US-Rohöllagerdaten vom Vortag. So blieb der Rückgang bei den Ölvorräten hinter den Erwartungen des Marktes zurück. "Wenn etwas beunruhigt, dann sind es die erneut gestiegenen Benzinvorräte", sagt Rohstoff-Analyst Bjarne Schieldrop von SEB Markets. Dies sei umso erstaunlicher vor dem Hintergrund der beginnenden nachfragestarken Sommersaison. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 1,5 Prozent auf 47,44 Dollar. Für Brent geht es um 1,8 Prozent auf 49,89 Dollar nach unten.

