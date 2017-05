Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank sieht nach den Worten ihres Vorstandsmitglieds Andreas Dombret zunehmend Risiken für die Entstehung einer Immobilienblase in Deutschland. Bei einer Konferenz in Frankfurt verwies Dombret darauf, dass es zu Preisübertreibungen komme, die Vergabe von Immobilienkrediten zunehme und die Banken deshalb möglicherweise mehr Risiken in ihren Büchern hätten. Eine Schlüsselrolle bei diesen Entwicklungen spielt laut Dombret das niedrige Zinsniveau, dessen Auswirkungen auf die Banken die Bundesbank gerade wieder prüft.

"Im Moment gibt es in Deutschland keine Immobilienblase, die die Finanzstabilität akut gefährdet, aber die Ampel steht auf gelb", sagte Dombret. An anderer Stelle sprach er sogar von "dunkelgelb". Erstens seien die Preise in den Städten, insbesondere den Großstädten, zu einem guten Teil Übertreibungen. Zweitens nehme die Kreditvergabe zu und stütze sich dabei nicht zuletzt auf das Niedrigzinsumfeld. Drittens seien die Vergabestandards zwar noch nicht erkennbar aufgeweicht, doch gebe es gibt Frühwarnindikatoren, die auf eine erhöhte Risikonahme der Kreditinstitute hindeuteten.

Immobilienpreisentwicklung fundamental insgesamt nicht angemessen

Laut Dombret sind die Preise deutscher Wohnimmobilien seit 2010 um etwa 30 Prozent gestiegen. In den 127 Städten des Indikators der Bundesbank erhöhten sich die Preise aber um fast 50 Prozent, und in den sieben Großstädten dieses Indikators waren es mehr als 60 Prozent. "Diese Entwicklung mag teilweise fundamental-ökonomisch angemessen sein - insgesamt ist sie es aber nicht. Wir müssen diese Entwicklung also gut beobachten", sagte Dombret.

Er wies darauf hin, dass die Verschuldung der Haushalte mit ausstehenden Immobilienkrediten sowohl absolut als auch relativ zum Einkommen gestiegen ist. Dabei sei der Schuldendienst eines Haushalts im Verhältnis zum Einkommen im Durchschnitt gleich geblieben. Obwohl die Immobilienpreise und die Kreditvolumina stiegen, nehme der Schuldendienst der betroffenen Haushalte nicht zu. "Daraus können wir folgern, dass die erhöhte Verschuldung durch ein höheres Einkommen, aber vor allem durch das niedrige Zinsniveau getragen werden kann. Und genau das kann eine Quelle für eine Immobilienblase sein."

Laut Dombret haben die deutschen Banken ihre Standards für die Vergabe von Wohnungsbaukredite an Haushalte seit 2011 verschärft. Gleichwohl sieht das Bundesbank-Vorstandsmitglied Risiken in der Kreditvergabe. So weist der deutlich steigende Anteil der Immobilienkredite am Gesamt-Kreditportfolio der Institute auf die Möglichkeit hin, dass die Institute mehr Risiken übernehmen.

Banken übernehmen mehr Zinsänderungsrisiken

"Ferner sahen wir zuletzt, dass die Zinsbindungsfristen immer mehr ausgeweitet werden - Kredite mit Laufzeiten von mehr als zehn Jahren haben 2009 noch knapp 25 Prozent aller Wohnimmobilienkredite ausgemacht, Anfang 2016 waren es bereits mehr als 40 Prozent", merkte Dombret an. Zwar sei es gut, wenn Banken Ausfallrisiken tendenziell senkten und dafür mehr Zinsänderungsrisiken übernähmen - schließlich können sie diese besser managen als Privatpersonen. "Aber eine immer weiter steigende Häufung irritiert den Bankenaufseher dann doch", sagte Dombret.

Er wies darauf hin, dass sich hierdurch für die Institute die Zinsänderungsrisiken erhöhten. "Mittlerweile hat fast die Hälfte aller Institute deutlich erhöhte Zinsänderungsrisiken - und das lässt mich aufhorchen. Dass diese Zahl im vergangenen Quartal von mehr als der Hälfte auf etwas weniger als die Hälfte gesunken ist, gibt aber Anlass zur Hoffnung, dass die Kreditinstitute dieses Risiko nun auch ernst nehmen und vorsichtig sind", sagte er. Die Aufsicht achte deshalb verstärkt darauf, ob diese Risiken unter Kontrolle seien.

Sie führe daher im Moment zusammen mit der BaFin erneut eine Niedrigzinsumfrage durch, bei der auch detaillierte Informationen zu Wohnimmobilien-Krediten gesammelt würden. "Die Erkenntnisse werden sowohl den Dialog mit den jeweiligen Instituten unterstützen, als auch einen Einblick in die systemweite Stabilität geben. Die Ergebnisse werden in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt", sagte er.

