Die Medizinsparte von Siemens schnitt im zweiten Quartal schlechter ab als der Rest des Unternehmens und soll nun an die Börse. Wie das gelingen soll? Zwei bis drei Optionen stehen im Raum.

Siemens prüft für den Börsengang seiner milliardenschweren Medizintechnik-Sparte verschiedene Varianten. "Zwei oder drei" Optionen stünden für den auf den Kunstnamen Healthineers getauften Bereich im Raum, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas am Donnerstag und verwies auf den üblichen Baukasten: einen Verkauf neuer Aktien am Markt, eine Übertragung der neuen Papiere an die Siemens-Aktionäre oder einen Zusammenschluss der Sparte mit einem bereits an der Börse gelisteten Unternehmen. Thomas sprach von "sehr interessanten Alternativen". Das Geschäft mit der Medizintechnik floriert - allerdings blieb der Gewinn der Geschäftseinheit im abgelaufenen Quartal hinter den Markterwartungen zurück.

Alle drei Listing-Varianten hat der Technologiekonzern in der Vergangenheit genutzt: Der Chiphersteller Infineon wurde über ein klassisches Initial Public Offering (IPO) an der Börse verkauft. Den Beleuchtungsspezialisten Osram verschenkte Siemens zum Großteil an seine eigenen Aktionäre. Zuletzt brachten die Münchner ihr Windkraft-Geschäft an den Aktienmarkt, indem sie es mit dem börsennotierten spanischen Konkurrenten Gamesa fusionierten. Anders als bei Osram und Infineon behielt Siemens am Windkraftgeschäft die Mehrheit.

Ein Börsengang über eine Fusion ließe sich relativ rasch bewerkstelligen. In Finanzkreisen hieß es, Siemens ...

