=== *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q, Essen 07:00 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale *** 07:00 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1Q (08:30 Telefon-PK), München 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis, Heidelberg *** 07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q, Paris 08:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q, Wien 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid/London *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresgespräch Marke Volkswagen 2017, Wolfsburg 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV, Mannheim 10:00 DE/Hypoport AG, HV, Berlin 10:00 DE/DMG Mori AG, HV, Bielefeld 11:00 DE/Dürr AG, HV, Bietigheim-Bissingen *** 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede im Hamburger Übersee-Club 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:45 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q, Turin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +188.000 gg Vm zuvor: +98.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,6% zuvor: 4,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm 17:30 US/Fed, Rede von Fed-Vizepräsident Fischer (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Hoover's Monetary Policy Conference, Stanford 18:45 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Treffen des Shadow Open Market Committee, New York *** 19:30 US/Fed-Chefin Yellen, Rede an der Brown University, Providence - EU/Ratingüberprüfung für Großbritannien (Fitch), Italien (S&P), Türkei (S&P), Malta (Moody's), Portugal (Moody's) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan und Südkorea geschlossen ===

