DGAP-News: STO SE & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung STO SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.06.2017 in Donauhallen, An der Donauhalle 2, 78166 Donaueschingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-04 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Sto SE & Co. KGaA Stühlingen Wertpapier-Kenn-Nummer: - 727 410 / 727 413 - ISIN: - DE 0007274102 / DE 0007274136 - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 14. Juni 2017, 10.30 Uhr, in den Donauhallen, An der Donauhalle 2, 78166 Donaueschingen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. *Tagesordnung:* TOP Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten 1: Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31.12.2016, der Lageberichte für die Sto SE & Co. KGaA und den Konzern, des erläuternden Berichts der persönlich haftenden Gesellschafterin STO Management SE zu den Angaben der §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches für das Geschäftsjahr 2016, des Berichts des Aufsichtsrats; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Sto SE & Co. KGaA zum 31.12.2016 Die persönlich haftende Gesellschafterin STO Management SE und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der Sto SE & Co. KGaA zum 31.12.2016 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 45.964.182,37 ausweist, festzustellen. Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.sto.de (Rubrik 'Unternehmen', Unterrubrik 'Investor Relations', Unterrubrik 'Hauptversammlung') eingesehen werden. Gleiches gilt für den Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin STO Management SE für die Verwendung des Bilanzgewinns. Darüber hinaus liegen die vorbezeichneten Unterlagen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ehrenbachstr. 1, 79780 Stühlingen, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der auszulegenden Unterlagen erteilt. Mit Ausnahme der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses gem. § 286 Abs. 1 S. 1 AktG ist keine weitere Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den Konzernabschluss nach § 171 AktG gebilligt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst. TOP *Beschlussfassung über die Verwendung des 2: Bilanzgewinns* Die persönlich haftende Gesellschafterin STO Management SE und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 45.964.182,37 wie folgt zu verwenden: 1. Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,31 und eines EUR Sonderbonus in Höhe 8.400.780,00 von EUR 3,00 je Stück dividendenberechtigte Vorzugsaktie, also auf die 2.538.000 dividendenberechtigte n Vorzugsaktien im rechnerischen Gesamtnennbetrag von EUR 6.497.280,00 eine Gesamtausschüttung in Höhe von 2. Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,25 und eines EUR Sonderbonus in Höhe 12.636.000,0 von EUR 3,00 je Stück 0 dividendenberechtigte Stammaktie, also auf die 3.888.000 dividendenberechtigte n Stammaktien im rechnerischen Gesamtnennbetrag von EUR 9.953.280,00 eine Gesamtausschüttung in Höhe von 3. Einstellung in andere EUR Gewinnrücklagen 24.000.000,0 0 4. Vortrag auf neue EUR Rechnung 927.402,37 Bilanzgewinn: EUR 45.964.182,3 7 Vorbehaltlich vorschlagsentsprechender Beschlussfassung ist die Dividende am 19. Juni 2017 zahlbar. Bei der Anzahl der dividendenberechtigten Stück Stammaktien ist berücksichtigt, dass die Sto SE & Co. KGaA 432.000 Stück eigene auf den Namen lautende Stammaktien hält. TOP *Beschlussfassung über die Entlastung der 3: persönlich haftenden Gesellschafterin STO Management SE für das Geschäftsjahr 2016* Die persönlich haftende Gesellschafterin STO Management SE und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin STO Management SE für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. TOP *Beschlussfassung über die Entlastung der 4: Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Die persönlich haftende Gesellschafterin STO Management SE und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Sto SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. TOP *Neuwahl des Aufsichtsrats* 5: Die Amtszeit der gegenwärtig bestellten Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung vom 14. Juni 2017. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 S. 1 Nr.1 MitbestG aus je sechs Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Gem. § 96 Abs. 2 S. 1 AktG setzt sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gem. § 96 Abs. 2 S. 3 AktG die Anteileigner- oder die Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung widerspricht. Ein entsprechender Widerspruch wurde sowohl von den Anteilseigner- als auch den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat jeweils einstimmig beschlossen und erklärt. Der Aufsichtsrat ist damit sowohl auf der Seite der Anteilseignervertreter als auch auf der Seite der Arbeitnehmervertreter jeweils mit mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu besetzen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Entsprechend der Empfehlung gem. Ziff. 5.4.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex sollen die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchgeführt werden. Der Aufsichtsrat schlägt - auf der Grundlage der Empfehlung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats - vor, folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Anteilseignerseite in den Aufsichtsrat zu wählen: 5.1 Frau Maria H. Andersson, München, Geschäftsführerin der N4 Beteiligungsgesellschaft mbH, 5.2 Frau Dr. Renate Neumann-Schäfer, Überlingen, Kaufmännische Geschäftsführung der Putzmeister Holding GmbH und der Putzmeister Concrete Pumps GmbH, 5.3 Frau Cornelia Reinecke, Emmendingen, Leitung Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung der Sick AG, 5.4 Herr Prof. Dr.-Ing. Klaus Sedlbauer, Rottach-Egern, Lehrstuhlinhaber Lehrstuhl für Bauphysik der Technischen Universität München und Leiter Frauenhofer Institut für Bauphysik, 5.5 Herr Peter Zürn, Osterburken, Mitglied der Konzernführung der Würth Gruppe, 5.6 Herr Dr. Max-Burkhard Zwosta, Wittnau, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Der Aufsichtsrat schlägt ferner die Wahl der folgenden Person als Ersatzmitglied für sämtliche von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignerseite vor: 5.7 Herr Charles Stettler, Stäfa/Schweiz, Bankier und freiberuflicher Verwaltungsrat. Die zur Wahl vorgeschlagenen Personen haben folgende Mandate nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Zu 5.1 Frau Maria H. Andersson: Keine Mandate. Zu 5.2 Frau Dr. Renate Neumann-Schäfer: Mitglied des Aufsichtsrats der Villeroy & Boch AG, Mettlach. Zu 5.3 Frau Cornelia Reinecke: Keine Mandate. Zu 5.4 Herr Prof. Dr.-Ing. Klaus Sedlbauer: Mitglied des Aufsichtsrats der STO Management SE, Stühlingen; Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Calcon AG, München. Zu 5.5 Herr Peter Zürn:

