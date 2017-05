EANS-PVR: Lenzing AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: B & C Privatstiftung Sitz: Wien Staat: Österreich Namen der Aktionäre: B & C Holding Österreich GmbH, B & C Iota GmbH & Co KG, B & C Dora GmbH

Datum der Schwellenberührung: 29.4.2017

Im Zuge einer gruppeninternen Spaltung sind von der B & C Dora GmbH (vormals B & C Holding Österreich GmbH) 13.275.002 Stimmrechte (entspricht etwas über 50,00% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft auf die B & C Holding Österreich GmbH (vormals B & C Helios GmbH) übertragen worden. Die B & C Holding Österreich GmbH (neu) hält sohin direkt 13.275.002 Stimmrechte (entspricht etwas über 50,00% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft. B & C Dora GmbH hält weiterhin direkt 2.654.999 Stimmrechte (entspricht rund 9,99% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft.

Zudem ist die von der B & C Privatstiftung gehaltene 100% Beteiligung an der B & C Dora GmbH in die B & C Rho GmbH & Co KG, eine andere 100% Tochtergesellschaft der B & C Privatstiftung, eingebracht worden. Aufgrund dieser Einbringung hat sich die Kette der kontrollierten Unternehmen im Hinblick auf die von der B & C Dora GmbH gehaltenen 2.654.999 Stimmrechte (entspricht rund 9,99% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft geändert.

Der B & C Privatstiftung sind zudem über ihre Tochtergesellschaft B & C Iota GmbH & Co KG gemäß § 92 Z 4 BörseG 680.959 Stimmrechte (entspricht rund 2,56% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft zuzurechnen. Insgesamt sind der B & C Privatstiftung somit unverändert gemäß § 92 Z 4 BörseG 16.610.960 Stimmrechte (entspricht rund 62,56% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Lenzing Aktiengesellschaft zuzurechnen.

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |B&C | | | | | |_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________| | |B&C Holding | | | | | | 2 |Österreich | 1 | 50,00 %| | 50,00 %| |_________|GmbH__________|____________|____________|_____________|_____________| | 3 |B&C Rho GmbH &| 1 | | | | |_________|Co_KG_________|____________|____________|_____________|_____________| |____4____|B&C_Dora_GmbH_|_____3______|______9,99_%|_____________|_______9,99_%| | 5 |B&C Iota GmbH | 1 | 2,56 %| | 2,56 %| |_________|&_Co_KG_______|____________|____________|_____________|_____________| |_________|______________|____________|____________|_____________|_____________| Rückfragehinweis: Lenzing AG Mag. Waltraud Kaserer

