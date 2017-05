NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn deutlich gefallen. Die Vorgaben aus Europa haben laut Händlern auf den Festverzinslichen gelastet. Nach der TV-Debatte in Frankreich am Mittwoch ist die Erwartung auf einen Wahlsieg des als europa- und wirtschaftsfreundlich geltenden Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron in der Stichwahl weiter gestiegen. Umfragen zeigen weiterhin einen deutlich Vorsprung vor seiner Konkurrentin Marine Le Pen.

Belastet wurden die US-Anleihen auch durch die in den USA in der vergangenen Woche überraschend stark gefallenen Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft war im ersten Quartal 2017 allerdings stärker als erwartet gesunken.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend die Zinsen unverändert belassen. In einer Stellungnahme im Anschluss an die geldpolitischen Beschlüsse lieferten die Währungshüter nach Einschätzung von Experten keine Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung. Angesichts der positiven Bewertung der wirtschaftlichen Lage sehen Experten jedoch eine gute Chance für eine Leitzinserhöhung im Juni. Die Kursausschläge unmittelbar nach der Entscheidung hielten sich in Grenzen.

Zweijährige Anleihen verloren zuletzt 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,318 Prozent. Fünfjährige Papiere gaben um 5/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,888 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 10/32 Punkte auf 99 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,356 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 19/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,999 Prozent./jsl/jkr/he

AXC0213 2017-05-04/15:36