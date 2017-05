Liebe Leser,

diese Woche fanden die DBAG-Aktionäre reichlich Gedankenfutter. Auf sie prasselten gleich mehrere positive Nachrichten ein. Aber der Reihe nach.

Prognose angehoben

Zunächst hob der Vorstand am Dienstag die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2016/17, das am 30. September endet, spürbar an. Denn mittlerweile geht die Konzernspitze davon aus, ein Konzernergebnis von etwa 56 Mio. Euro erzielen zu können, womit man die Vorjahresmarke um satte 20 % übertreffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...