Deutschland hat sich entschieden: Das begehrteste Fischbrötchen 2017 ist das NORDSEE Backfisch-Baguette - knapp gefolgt vom Räucherlachs Walnussbrot und dem Pulled Lachs-Bagel. Anlässlich des Weltfischbrötchentags am 6. Mai ließ der europaweite Kompetenz- und Qualitätsführer in der Fisch-Systemgastronomie abstimmen - und unter den über 240.000 Facebook Fans war schnell klar: der Sieger ist das NORDSEE Backfisch-Baguette. Um diesen gebührend zu feiern, bietet NORDSEE am Weltfischbrötchentag deutschlandweit* seinen beliebtesten Snack für nur einen Euro an. Aber Achtung: Nur wer das Code-Wort "Backfisch - Das Original" nennt, bekommt den Deal!



"Das Backfisch-Baguette ist ein echtes NORDSEE Original", sagt Robert Jung, Vorsitzender der Geschäftsführung der NORDSEE GmbH. "Hochwertiges Alaska-Seelachs-Filet in knuspriger Panade mit leckerer NORDSEE Remoulade im krossen Brötchen - das schmeckt!" Der Siegeszug des NORDSEE Klassikers begann schon in den 60er Jahren - damals als Highlight des ersten Außer-Haus-Verkaufs. Im Jahr 2016 verkaufte das Traditionsunternehmen ca. 10 Mio. Backfisch-Baguettes, die Jung und Alt begeistern.



NORDSEE steht seit über 120 Jahren in Deutschland für Fisch und Meeresfrüchte von höchster Qualität und diese gilt natürlich auch für das Backfisch-Baguette. Dessen Herzstück, das knusprige Alaska-Seelachs-Filet, stammt selbstverständlich aus nachhaltig zertifizierten Fischbeständen und besticht durch Frische und Natürlichkeit. Das zarte, weiße Fleisch mit geringem Fettgehalt hat einen besonders feinen Fischgeschmack, der durch die Panade ideal unterstützt wird. Zusammen mit der cremig-würzigen NORDSEE Remoulade ergibt das ein pescetarisches Gaumenkonzert der Extraklasse. Doch damit nicht genug - die NORDSEE Snacktheke bietet viele weitere Kreationen für den schnellen Genuss: Vom knusprigen Räucherlachs-Walnussbrot über den Pulled Lachs-Bagel bis hin zum neuen NORDSEE Garnelen-Baguette...



*Das Angebot gilt nur am 6. Mai in allen NORDSEE Filialen, ausgenommen sind Autobahnraststätten.



