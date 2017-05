DURBAN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich während des Weltwirtschaftsforums Afrika für eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Kontinent ausgesprochen. "Wir wissen, dass Afrika in einer globalisierten Welt eines der größten geopolitischen Risiken für Wachstum und Stabilität ist", sagte Schäuble am Donnerstag beim Gipfel in der südafrikanischen Hafenstadt Durban. Man wolle daher mit der Partnerschaft der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) für Afrika helfen, die Voraussetzungen auf dem Kontinent zu schaffen, um vor allem private Investitionen anzulocken und so die Wirtschaft zu stärken. Auf diese Weise könne auch der Migrationsstrom in Richtung Europa langfristig geschwächt werden, so Schäuble.

Auf dem Weltwirtschaftsforum Afrika treffen sich noch bis Freitag Wirtschaftsführer und Politiker./kpa/DP/jha

