Der DAX im BigPic

Die Bullen im Aktienmarkt rennen weiter und kein Ende ist in Sicht. So könnte die Schlagzeile der letzten Wochen lauten. Und es ist tatsächlich sehr schwer, brauchbare Ansätze zu finden, um eventuell die Gegenseite einzunehmen. Doch da wir uns hier auf Trading-Treff befinden und es nicht um Glauben oder Schlagzeilen geht, sondieren wir alle Möglichkeiten und suchen nach sinnvollen Setups. Ein sinnvolles Setup ist mir durch den Blogger und neuen Autor "Formation und Muster" hier auf Trading-Treff ins Auge gefallen. Daher lohnt heute ein Blick auf den DAX im BigPic.

Der Impuls

Formation und Muster schickte mir ein Chartbild für den DAX, welches ich an dieser Stelle zum Verständnis aufzeigen will. Wie in dem Bild zu erkennen ist, handelt es sich um eine einfache Zählung aus der Elliott-Wellen-Theorie.

Den vollständigen Artikel lesen ...