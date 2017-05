Gute Quartalszahlen haben die Stimmung an der Wall Street aufgehellt. Nach den jüngsten Rekorden eröffneten die wichtigsten Indizes am Donnerstag leicht im Plus. "Starke Bilanzen der Unternehmen sind seit einiger Zeit ein wichtiges Thema", sagte Chefökonom Scott Brown vom Finanzdienstleister Raymond James. Für Zuversicht sorge auch ein Anziehen...

Den vollständigen Artikel lesen ...