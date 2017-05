Autobauer setzen immer mehr auf Aluminium, um ihre Autos leichter zu machen. Der Alu-Riese Hydro baut nun die Fertigung in Deutschland aus. Doch die Stahlindustrie will der Konkurrenz das Feld nicht kampflos überlassen.

Der Gastgeber war sich sicher, dass er den beiden Damen rechts und links an seiner Seite nicht zu viel zumutet. "Nehmen Sie ruhig den Zeigefinger", riet Hydro-Vorstandchef Svein Richard Brandtzaeg Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrer norwegischen Amtskollegin Erna Solberg - und schon baumelte der Rahmen einer Autotür an zwei Fingern der beiden Politikerinnen. Womit Brandtzaeg eindrucksvoll das demonstrieren konnte, was zuvor alle drei auf der Bühne im Hydro-Werk in Grevenbroich bei Neuss gepriesen hatten: Die Leichtigkeit von Aluminium.

Die soll noch stärker als bisher die Autokonzerne in die Lage versetzen, Fahrzeuge mit weniger Gewicht herzustellen - unabdingbar mit Blick auf den anstehenden Schwenk in Richtung Elektromobilität. Aber auch schon jetzt wird es dringend benötigt, um Modelle mit klassischem Verbrennungsmotor leichter zu machen und so Verbrauch und Ausstoß klimaschädlicher CO2-Emissionen zu drücken.

Merkel und Solberg waren am Donnerstag an den Niederrhein gereist, wo Hydro eine neuen Produktionsstraße für Autobleche aus Aluminium einweihte. Der norwegische Konzern will mit der 130 Millionen Euro teuren Investition seine Kapazitäten glatt mal vervierfachen - von 50.000 auf künftig 200.000 Tonnen. Hydro, das rund um Neuss das größte und leistungsfähigste Aluminium-Netzwerk in Europa unterhält, steigt damit zur weltweiten Nummer zwei unter den Aluminiumlieferanten für die Autoindustrie auf - nach Weltmarktführer Novelis, einem indischen Konzern mit Hauptsitz in den USA.

"Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber für die Aluminiumindustrie. Der Trend zum Leichtbau, insbesondere auch mit Blick auf die E-Mobilität, wird in den kommenden Jahrzehnten zu einer starken Zunahme der Nachfrage nach Aluminium führen", ist sich Christian Wellner, Präsidiumsmitglied des Gesamtverbandes der Aluminiumindustrie, sicher.

Schon jetzt bestehen vor allem bei Premiummodellen von Mercedes, Audi oder BMW viele der großen Flächenteilen wie Motorhaube, Heckklappe oder Dach aus dem silberfarbenen Leichtmetall. ...

