Unterföhring (ots) - - "Oasis: Supersonic" von den oscargekürten "AMY"-Machern am 27. Mai in exklusiver Erstausstrahlung - "Wenn der Vorhang fällt" (5. Mai) und "Nas: Time is Illmatic" (19. Mai) als deutsche TV-Premiere sowie Tanz-Dokus "Martha & Niki - Street Dance Weltmeisterinnen" (12. Mai) und "Pixel" (26. Mai) - "The Music of Strangers: Yo-Yo Ma und das Silk Road Ensemble"(14. Mai): Erstausstrahlung der Doku über den legendären Cellisten und Grammy-Gewinner und sein Musikensembles - Konzert-Premiere: "Alice Cooper: Live from Austin"(13. Mai) - Gesamtes Programm auch auf Abruf auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket



4. Mai 2017 - Von Britpop bis Hip Hop: Warum nur in den Mai tanzen, wenn man auch den ganzen Mai durchtanzen kann? Dank Sky Arts HD bleiben den gesamten Monat über die Füße nicht still, denn der Kunst- und Kultursender wartet mit einer Vielzahl an Musik-Dokus in exklusiver Erstausstrahlung auf.



Freitags mit Flow:



Immer freitags um 20:15 Uhr erwartet die Zuschauer fette Beats, Körper, die keine Erdanziehungskraft zu kennen scheinen sowie spannende Hintergründe zur Entwicklung von Deutschrap und seines amerikanischen Pendants: "Wenn der Vorhang fällt" (2015) beleuchtet am 5. Mai aus Sicht der wichtigsten Protagonisten den "German Hip Hop" der letzten 30 Jahre. Zu Wort kommen u.a. Max Herre, Sido, Samy Deluxe, Beginner, Blumentopf und Smudo. "Martha & Niki - Street Dance Weltmeisterinnen" (2015) gewinnen die Woche drauf als Tanz-Duo Wettbewerb um Wettbewerb, doch was passiert mit Freundinnen, wenn es mal nicht so rund läuft und wenn sie sich auf eine Reise zum eigenen Ursprung und dem ihrer Leidenschaft begeben? Freitag, den 19. Mai erzählt "Nas: Time is Illmatic" (2014) in deutscher Erstausstrahlung die Geschichte der Rap-Sensation der 90er Jahre: Nasir Jonas schuf mit seinem Debütalbum 1994 nicht weniger als einen Meilenstein des Hip Hop. Am letzten Mai-Freitag zeigt Sky Arts HD mit "Pixel" erneut was passiert, wenn Hip Hop auf Virtual Reality trifft: der französische Ausnahme-Choreograf Mourad Merzouki, seit der Gründung seiner Compagnie Käfig 1996 weltbekannt, kreierte mit Virtual Design Experten dieses atemberaubende Crossover aus Tanz visueller Kunst, virtueller Welt und Wirklichkeit. Das Pixel - Making-of" gibt's direkt im Anschluss um 21:30 Uhr.



Rock als große Theatershow mit Alice Cooper



Live aus Austin zeigt Alice Cooper in seinem Konzert von 2015, dass es nur wenige Trends der Rock- und Popmusik gibt, die der Musiker nicht vorweggenommen und noch weniger Trends, die er nicht in seine tabulosen Shows übernommen hat. Alice Cooper war es, der den Rock als Theater erfand. Zu hören und zu sehen sein werden in dieser deutschen Erstausstrahlung u.a. einige seiner größten Hits, darunter "No More Mister Nice Guy", "Nightmare", "Frankenstein", "I'm Eighteen" und "Poison".



Pan-asiatische Klänge Mitte Mai mit Yo-Yo Ma und dem Silk Road Ensemble:



Seit dem Jahr 2000 bringt Yo-Yo Ma Musiker aus aller Welt in seinem Silk Road Project zusammen. So, wie die historische Seidenstraße einst China mit Zentral- und Westasien verband, so pflegt der Cellist ebenfalls den interkulturellen Ideenaustausch, den Dialog zwischen asiatischen und westlich geprägten Künstlern. Rund 60 Akteure aus über 20 Nationen wirken hier in wechselnder Besetzung mit. Die Geschichte dieses außergewöhnlichen Ensembles wird von Oscarpreisträger Morgan Neville ("20 Feet from Stardom") in deutscher Erstausstrahlung am Sonntag, den 14 Mai um 20:15 Uhr erzählt. Ende Mai wird's very british - die Jubeljahre der Gebrüder Gallagher: "Oasisi: Supersonic" ist die erste offizielle, von den Gallagher Brüdern erzählte und mitproduzierte Geschichte der Band mit Einblicken und Videos aus der Privatschatulle, die nie zuvor der Öffentlichkeit und den Fans zugänglich waren. Produziert von den Oscargekrönten Machern von "Amy - The girl behind the name" und "Senna" lädt diese Doku zu einer Reise durch das Jahrzehnt des Britpops, das in die Musikgeschichte eingegangen ist. Direkt im Anschluss präsentiert Sky Arts HD noch mal "Video Killed the Radio Star - Oasis".



