Berlin (ots) - Über das neue Internetportal marx200.org spricht Sabine Nuss von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Berliner Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagsausgabe). "Das ist kein wissenschaftliches Lehrbuch, sondern soll Orientierung für Menschen ermöglichen, die Marx vielleicht grade erst entdecken", erklärt Nuss das Prinzip des anlässlich von 150 Jahre »Das Kapital« und Karl Marx' 200. Geburtstag geschaffenen Portals. So werde etwa jeden Tag auf ein Erlebnis aus Marx' Leben verwiesen: "Etwas Vergleichbares gibt es zu Marx bisher noch nicht. Es ist eine regelrechte Onlinebiografie mit kurzen Einträgen im Netz entstanden", betont Nuss. Doch es soll - außer um Theorie-Debatten und internationale Vernetzung der Forschung - auch um Marx' Wirkung auf die Gegenwart gehen, so Nuss: "Wir bloggen aktuell zum Beispiel über den politischen Umgang mit Marx heute."



