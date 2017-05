Hamburg (ots) -



Das Deutsche Zollmuseum in der historischen Hamburger Speicherstadt feiert in diesem Jahr seinen 25-jährigen Geburtstag.



Die offizielle Festveranstaltung mit einem Podiumsgespräch findet am 22. Mai 2017 statt. Der Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Werner Gatzer, der Leiter der Senatskanzlei Hamburg, Staatsrat Dr. Christoph Krupp, der Präsident der Generalzolldirektion, Uwe Schröder, die Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung und Wohnen, Susanne Metz und die Leiterin des Deutschen Zollmuseums, Susanne Mehrkühler tauschen sich dabei u.a. zu den Themen "Zoll im Wandel - Aufgaben, Strukturen, Perspektiven" sowie "Zusammenarbeit des Zolls mit Wirtschaft und Verwaltung in Hamburg" aus.



Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.



Termin: Montag, 22. Mai 2017, 14:15 Uhr



Ort: Deutsches Zollmuseum



Alter Wandrahm 16 20457 Hamburg



Ab 13:30 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer exklusiven Führung durch das Zollmuseum teilzunehmen.



Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medien gebeten, ihre Teilnahme an der Festveranstaltung sowie an der Führung bis zum 12. Mai 2017 bei der Generalzolldirektion (pressestelle.gzd@zoll.bund.de) anzumelden.



