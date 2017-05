Frankfurt - ServiceNow (NYSE: NOW), das Enterprise-Cloud-Unternehmen, gibt heute die auf die Finanzbranche aufgeschlüsselten Ergebnisse ihrer "Cloud Computing Tipping Point"-Studie bekannt. Diese zeigt, dass der Einsatz von Cloud endlich den Erwartungen gerecht wird. Mehr als die Hälfte (51% Prozent) der Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa sind bereits dabei, den Cloud-First-Ansatz einzuführen.

Die weltweite Studie basiert auf einer Umfrage, an der 1.850 Führungskräfte aus dem mittleren und oberen Management teilgenommen haben. Darunter waren 102 Studienteilnehmer aus dem europäischen Finanzsektor. Zudem hat die Umfrage ergeben, dass mehr als acht von zehn (84 Prozent) Finanzorganisationen in Europa den Übergang zur Cloud innerhalb der nächsten zwei Jahren vollenden werden - mehr als die durchschnittlich 77 Prozent in anderen Branchen, wie Gesundheitswesen, Produktion und Fachdienstleistungen.

Die von ServiceNow in Auftrag gegebene Umfrage untersuchte die Einführung, den Antrieb und die Folgen cloudbasierter Ansätze. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass der Einfluss von DevOps in der Finanzbranche immer grösser wird, was entscheidende Folgen für IT-Abteilungen nach sich zieht.

DevOps treibt Cloud-First in der Finanzbranche an

Fast jeder Befragte (93 Prozent) aus dem Finanzsektor gibt an, an der DevOps-Bewegung beteiligt zu sein. Das bedeutet, dass sie bereits im frühen Stadium der Entwicklung und darüberhinaus mit der IT und den Entwicklern zusammenarbeiten, um neue Apps und Services schnell zu entwickeln und bereitzustellen. Die ...

